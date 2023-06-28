В Екатеринбурге провалился демарш против эксперимента перед президентскими выборами

Против ДЭГ ранее выступили 15 депутатов гордумы Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский избирком решил применить дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах-2023, в частности, в Екатеринбурге, где против эксперимента выступила большая группа депутатов гордумы. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии по итогам заседания 28 июня.

«Коллеги, проведение ДЭГ — это новый опыт для избирательной комиссии Свердловской области. Но главное — это новый опыт для избирателей. Считаю необходимым предоставить людям возможность выбора: голосовать дистанционно или на избирательном участке. Заострю внимание на том факте, что ДЭГ проводится наряду с голосованием с использованием бюллетеней на бумажных носителях. ДЭГ не заменяет привычный способ голосования! Это лишь дополнительная возможность», — подчеркнула глава избиркома Елена Клименко.

Технологию применят не только на выборах в гордуму Екатеринбурга, но и на довыборах в заксо по Ирбитскому округу, выборах в гордумы Верхней Пышмы и Качканара. А также на довыборах в думу Каменска-Уральского.

Как писало URA.RU, недовольство намерением властей применить ДЭГ в Екатеринбурге на заседании гордумы 20 июня высказали 15 депутатов — члены фракции КПРФ и участники антимэрской коалиции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Для того, чтобы гордума направила официальное письмо в облизбирком, не хватило четырех голосов — из-за того, что инициатор, депутат Константин Киселев («Яблоко»), заранее не предупредил коллег об инициативе. Это привело к разборкам внутри коллектива.

Оппоненты горадминистрации против ДЭГ потому, что опасаются фальсификаций в одномандатных округах — таких же, как якобы на проигранных ими электронных праймериз «Единой России» (их обвинения, впрочем, не подкреплены доказательствами). Чиновники в частных беседах отмечали: сопротивляться бессмысленно, поскольку решение по Екатеринбургу принято на уровне администрации президента РФ и Центризбиркома — в рамках подготовки к президентским выборам.