Абоненты МТС пожаловались на сбои 28 июня
Из-за сбоев во многих регионах Поволжья отключилась связь мобильного оператора МТС. Больше всего жалоб на проблемы со связью наблюдаются в Татарстане, Ульяновске и Саратове.
«Компания работает над устранением проблемы», — сообщили в МТС. Заявление приводит РИА Новости.
«Больше всего сообщений о сбое: Тольятти — 22, Самара — 17, Ижевск — 10», — указано на сервисе детектора сбоев МТС. Также сбои наблюдаются в Саратове, Кирове и Коми. Абоненты жалуются, что не могут позвонить, воспользоваться интернетом и отправить СМС. Жалобы наблюдаются с 17:00 по мск.
Обновлено в 18:35 по мск. МТС сообщил, что проблемы устранены.
География сбоев МТС
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.