В российском регионе отключился МТС. Скрин

МТС сообщил о сбоях связи в Поволжье
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Клипарт. Москва, сотовая связь, мтс, вывеска
Абоненты МТС пожаловались на сбои 28 июня Фото:

Из-за сбоев во многих регионах Поволжья отключилась связь мобильного оператора МТС. Больше всего жалоб на проблемы со связью наблюдаются в Татарстане, Ульяновске и Саратове.

«Компания работает над устранением проблемы», — сообщили в МТС. Заявление приводит РИА Новости.

«Больше всего сообщений о сбое: Тольятти — 22, Самара — 17, Ижевск — 10», — указано на сервисе детектора сбоев МТС. Также сбои наблюдаются в Саратове, Кирове и Коми. Абоненты жалуются, что не могут позвонить, воспользоваться интернетом и отправить СМС. Жалобы наблюдаются с 17:00 по мск.

Обновлено в 18:35 по мск. МТС сообщил, что проблемы устранены.

География сбоев МТС
География сбоев МТС

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Из-за сбоев во многих регионах Поволжья отключилась связь мобильного оператора МТС. Больше всего жалоб на проблемы со связью наблюдаются в Татарстане, Ульяновске и Саратове. «Компания работает над устранением проблемы», — сообщили в МТС. Заявление приводит РИА Новости. «Больше всего сообщений о сбое: Тольятти — 22, Самара — 17, Ижевск — 10», — указано на сервисе детектора сбоев МТС. Также сбои наблюдаются в Саратове, Кирове и Коми. Абоненты жалуются, что не могут позвонить, воспользоваться интернетом и отправить СМС. Жалобы наблюдаются с 17:00 по мск. Обновлено в 18:35 по мск. МТС сообщил, что проблемы устранены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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