28 июня 2023

Хакер объяснил, почему сбой работы сайта по цифровым подписям не создаст проблем

Хакер Артимович: заверянные цифровые подписи находятся на порталах госорганов РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Электронные подписи хранятся на специальных устройствах, отметил Дмитрий Артимович Фото:

Сбой в работе CryptoPro.ru (разработчики средств криптографической защиты информации для электронных подписей) не создаст проблем россиянам, так как компания является лишь поставщиком услуг. Об этом в беседе с URA.RU рассказал хакер Дмитрий Артимович.

Ранее украинские telegram-каналы сообщили о сбоях в работе сайта CryptoPro.ru. Авторы отметили, что это создаст проблемы для россиян в получении документов и в оплате штрафов.

«CryptoPro.ru — это просто провайдер, который выпускает плагины к браузерам, то есть поставщик программного обеспечения. Ваши электронные подписи хранятся на ваших токенах (компактное устройство, предназначенное для обеспечения информационной безопасности пользователя, — прим. URA.RU). Взломают сайт и что дальше? Ваши подписи же никто не украдет. Это сертификат. Он должен быть подписан каким-то доверенным сертификатом, который проверяет уже налоговая, Госуслуги и так далее», — объяснил Дмитрий Артимович.

При этом хакер подчеркнул, что проблемы россиянам может создать только угон корневых сертификатов. «Тут только вопрос в том, что если вдруг взломают, то чтобы не утащили корневые сертификаты. Если они [у взломщика] есть, то тогда можно сделать подпись в принципе подо все, что угодно», — добавил Артимович.

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Сбой в работе CryptoPro.ru (разработчики средств криптографической защиты информации для электронных подписей) не создаст проблем россиянам, так как компания является лишь поставщиком услуг. Об этом в беседе с URA.RU рассказал хакер Дмитрий Артимович. Ранее украинские telegram-каналы сообщили о сбоях в работе сайта CryptoPro.ru. Авторы отметили, что это создаст проблемы для россиян в получении документов и в оплате штрафов. «CryptoPro.ru — это просто провайдер, который выпускает плагины к браузерам, то есть поставщик программного обеспечения. Ваши электронные подписи хранятся на ваших токенах (компактное устройство, предназначенное для обеспечения информационной безопасности пользователя, — прим. URA.RU). Взломают сайт и что дальше? Ваши подписи же никто не украдет. Это сертификат. Он должен быть подписан каким-то доверенным сертификатом, который проверяет уже налоговая, Госуслуги и так далее», — объяснил Дмитрий Артимович. При этом хакер подчеркнул, что проблемы россиянам может создать только угон корневых сертификатов. «Тут только вопрос в том, что если вдруг взломают, то чтобы не утащили корневые сертификаты. Если они [у взломщика] есть, то тогда можно сделать подпись в принципе подо все, что угодно», — добавил Артимович.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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