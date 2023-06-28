Боец ЧВК «Вагнер» анонсировал «серьезные события» в Беларуси

В Беларуси могут случиться «серьезные события», к которым ЧВК «Вагнер» должна быть готова. Об этом заявил белорусский боец частной военной компании с позывным «Брест».
«Не надо питать иллюзий. Может так случиться, что в нашей стране будут развиваться серьезные события. К ним надо быть готовым», — рассказал боец. Интервью с ним опубликовано в telegram-канале «Белорусский силовик». Брест напомнил, что от границы Беларуси до Киева совсем недалеко. Также он понадеялся, что Вооруженные силы Республики Беларусь будут перенимать опыт у «Вагнера».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что пунктов набора в ЧВК «Вагнер» в стране не будет. Также лидер опроверг строительство лагерей для частной военной компании. Однако правительство Республики разрешит бойцам разместиться в Беларуси, если те захотят.
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