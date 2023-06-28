Силовики выяснят, почему водитель автобуса зажал дверьми голову ребенка в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель автобуса не заметил выходящих из салона маму с ребенком и закрыл двери, в результате голова несовершеннолетнего и рука женщины оказались зажатыми. Сотрудники полиции организовали проверку по данному факту, сообщили URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское».
«Сотрудники 16-го отдела организовали проверку по факту происшествия с малолетним и его родителем. По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — пояснили в силовом ведомстве.
Инцидент произошел 25 июня. Очевидцы, как пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», сообщают, что водитель не принес никаких извинений пострадавшим. «Он остановил автобус только когда пассажиры начали возмущаться происходящим», — пишет telegram-канал. Когда водитель открыл дверь, чтобы женщина смогла вытащить ребенка из дверей автобуса, мужчина закрыл их обратно, и уехал.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.