Силовики выяснят, почему водитель автобуса зажал дверьми голову ребенка в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Весна. Москва, автобус, общественный транспорт, маршрутка
Голову ребенка зажало дверями автобуса, когда он выходил из салона (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель автобуса не заметил выходящих из салона маму с ребенком и закрыл двери, в результате голова несовершеннолетнего и рука женщины оказались зажатыми. Сотрудники полиции организовали проверку по данному факту, сообщили URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское».

«Сотрудники 16-го отдела организовали проверку по факту происшествия с малолетним и его родителем. По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — пояснили в силовом ведомстве.

Инцидент произошел 25 июня. Очевидцы, как пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», сообщают, что водитель не принес никаких извинений пострадавшим. «Он остановил автобус только когда пассажиры начали возмущаться происходящим», — пишет telegram-канал. Когда водитель открыл дверь, чтобы женщина смогла вытащить ребенка из дверей автобуса, мужчина закрыл их обратно, и уехал.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель автобуса не заметил выходящих из салона маму с ребенком и закрыл двери, в результате голова несовершеннолетнего и рука женщины оказались зажатыми. Сотрудники полиции организовали проверку по данному факту, сообщили URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское». «Сотрудники 16-го отдела организовали проверку по факту происшествия с малолетним и его родителем. По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — пояснили в силовом ведомстве. Инцидент произошел 25 июня. Очевидцы, как пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», сообщают, что водитель не принес никаких извинений пострадавшим. «Он остановил автобус только когда пассажиры начали возмущаться происходящим», — пишет telegram-канал. Когда водитель открыл дверь, чтобы женщина смогла вытащить ребенка из дверей автобуса, мужчина закрыл их обратно, и уехал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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