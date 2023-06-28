Итальянцы передали гуманитарную помощь в мариупольский роддом

Итальянская благотворительная организация «Помогите нам спасти детей» передала в роддом мариупольской больницы №2 шесть детских кроватей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель Русской гуманитарной миссии Евгений Федишев.
«„Помогите нам спасти детей“, и ее руководитель Эннио Бордате помогают Донбассу с 2014 года, а с начала СВО запустил программу по возрождению Мариуполя и помогает перинатальным центрам и медицинским учреждениям. В этот раз они передали шесть детских кроваток с принадлежностями», — рассказал Федишев.
ИО главврача больницы Светлана Бунакова заявила, что национальность человека не имеет значения, ведь главное — иметь большое сердце. По ее словам, вдвое ценно то, что люди издалека помогают Мариуполю, несмотря на расстояние и границы.
Ранее Итальянские фанаты футбольного клуба «Луккезе» организовали турнир в поддержку Донбасса. Возле стадиона был организован сбор денежных средств для жителей региона. Военкор издания «Украина.ру» Филипп Прокудин рассказал URA.RU, что немцы и французы воюют за Донбасс на стороне России.
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