Итальянцы передали гуманитарную помощь в мариупольский роддом

28 июня 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Благотворительная организация из Италии передала роддому детские кровати (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Итальянская благотворительная организация «Помогите нам спасти детей» передала в роддом мариупольской больницы №2 шесть детских кроватей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель Русской гуманитарной миссии Евгений Федишев. «„Помогите нам спасти детей“, и ее руководитель Эннио Бордате помогают Донбассу с 2014 года, а с начала СВО запустил программу по возрождению Мариуполя и помогает перинатальным центрам и медицинским учреждениям. В этот раз они передали шесть детских кроваток с принадлежностями», — рассказал Федишев. ИО главврача больницы Светлана Бунакова заявила, что национальность человека не имеет значения, ведь главное — иметь большое сердце. По ее словам, вдвое ценно то, что люди издалека помогают Мариуполю, несмотря на расстояние и границы. Ранее Итальянские фанаты футбольного клуба «Луккезе» организовали турнир в поддержку Донбасса. Возле стадиона был организован сбор денежных средств для жителей региона. Военкор издания «Украина.ру» Филипп Прокудин рассказал URA.RU, что немцы и французы воюют за Донбасс на стороне России.

Итальянская благотворительная организация «Помогите нам спасти детей» передала в роддом мариупольской больницы №2 шесть детских кроватей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель Русской гуманитарной миссии Евгений Федишев. «„Помогите нам спасти детей“, и ее руководитель Эннио Бордате помогают Донбассу с 2014 года, а с начала СВО запустил программу по возрождению Мариуполя и помогает перинатальным центрам и медицинским учреждениям. В этот раз они передали шесть детских кроваток с принадлежностями», — рассказал Федишев. ИО главврача больницы Светлана Бунакова заявила, что национальность человека не имеет значения, ведь главное — иметь большое сердце. По ее словам, вдвое ценно то, что люди издалека помогают Мариуполю, несмотря на расстояние и границы. Ранее Итальянские фанаты футбольного клуба «Луккезе» организовали турнир в поддержку Донбасса. Возле стадиона был организован сбор денежных средств для жителей региона. Военкор издания «Украина.ру» Филипп Прокудин рассказал URA.RU, что немцы и французы воюют за Донбасс на стороне России.