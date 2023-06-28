В Челябинской области продолжают тушить торфяной пожар. Видео

28 июня 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

Крупный торфяной пожар в Аргаяшском районе Челябинской области начался в первых числах июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Аргаяшском муниципальном районе (Челябинская область) сотрудники МЧС продолжают тушить торфяной пожар. Сейчас проводится проливка отдельных очагов тления, открытого горения нет, сообщили в МЧС России по Челябинской области. «Сложность тушения заключается в удаленности его очагов и отсутствии возможности подъезда пожарной техники. Огнеборцы прилагают все усилия: прокладывают магистральные рукавные линии к очагам пожара на расстояние более 4 км, используют специальные пожарные станции и мотопомпы для подачи воды», — уточнили в ведомстве. Там также добавили, что сейчас проводится проливка участков тления торфа, открытого горения нет. Мониторинг ситуации проводится с помощью беспилотного летательного аппарата. Ранее сообщалось, что крупный торфяной пожар в Аргаяшском районе Челябинской области начался в первых числах июня. Тогда он угрожал населенным пунктам Бижеляк и СНТ «Озерское». Через несколько дней возгорание было локализовано, но отдельные очаги продолжают тлеть до сих пор.

В Аргаяшском муниципальном районе (Челябинская область) сотрудники МЧС продолжают тушить торфяной пожар. Сейчас проводится проливка отдельных очагов тления, открытого горения нет, сообщили в МЧС России по Челябинской области. «Сложность тушения заключается в удаленности его очагов и отсутствии возможности подъезда пожарной техники. Огнеборцы прилагают все усилия: прокладывают магистральные рукавные линии к очагам пожара на расстояние более 4 км, используют специальные пожарные станции и мотопомпы для подачи воды», — уточнили в ведомстве. Там также добавили, что сейчас проводится проливка участков тления торфа, открытого горения нет. Мониторинг ситуации проводится с помощью беспилотного летательного аппарата. Ранее сообщалось, что крупный торфяной пожар в Аргаяшском районе Челябинской области начался в первых числах июня. Тогда он угрожал населенным пунктам Бижеляк и СНТ «Озерское». Через несколько дней возгорание было локализовано, но отдельные очаги продолжают тлеть до сих пор.