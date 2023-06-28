В Челябинской области продолжают тушить торфяной пожар. Видео

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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, мчс, огонь, тушение пожара, торф, проливка, торфяники горят, торфяник, тушение торфяника
Крупный торфяной пожар в Аргаяшском районе Челябинской области начался в первых числах июня Фото:

В Аргаяшском муниципальном районе (Челябинская область) сотрудники МЧС продолжают тушить торфяной пожар. Сейчас проводится проливка отдельных очагов тления, открытого горения нет, сообщили в МЧС России по Челябинской области.

«Сложность тушения заключается в удаленности его очагов и отсутствии возможности подъезда пожарной техники. Огнеборцы прилагают все усилия: прокладывают магистральные рукавные линии к очагам пожара на расстояние более 4 км, используют специальные пожарные станции и мотопомпы для подачи воды», — уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что сейчас проводится проливка участков тления торфа, открытого горения нет. Мониторинг ситуации проводится с помощью беспилотного летательного аппарата.

Ранее сообщалось, что крупный торфяной пожар в Аргаяшском районе Челябинской области начался в первых числах июня. Тогда он угрожал населенным пунктам Бижеляк и СНТ «Озерское». Через несколько дней возгорание было локализовано, но отдельные очаги продолжают тлеть до сих пор.

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В Аргаяшском муниципальном районе (Челябинская область) сотрудники МЧС продолжают тушить торфяной пожар. Сейчас проводится проливка отдельных очагов тления, открытого горения нет, сообщили в МЧС России по Челябинской области. «Сложность тушения заключается в удаленности его очагов и отсутствии возможности подъезда пожарной техники. Огнеборцы прилагают все усилия: прокладывают магистральные рукавные линии к очагам пожара на расстояние более 4 км, используют специальные пожарные станции и мотопомпы для подачи воды», — уточнили в ведомстве. Там также добавили, что сейчас проводится проливка участков тления торфа, открытого горения нет. Мониторинг ситуации проводится с помощью беспилотного летательного аппарата. Ранее сообщалось, что крупный торфяной пожар в Аргаяшском районе Челябинской области начался в первых числах июня. Тогда он угрожал населенным пунктам Бижеляк и СНТ «Озерское». Через несколько дней возгорание было локализовано, но отдельные очаги продолжают тлеть до сих пор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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