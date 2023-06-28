В Челябинской области завершился молодежный форум «УТРО». Фото

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Молодежный форум "Утро 2018". Село Чумляк, Курганская область, форум утро2018
На церемонии закрытия был объявлен регион, в котором молодежный форум «УТРО» пойдет в 2024 году Фото:

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Челябинская область) завершился молодежный форум «УТРО». В последний день организаторы не только объявили имена 14 победителей грантового конкурса от Росмолодежи, но и назвали следующий регион, где пройдет форум в 2024 году: им стала Свердловская область, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Вы — наше будущее, мы верим в вас, любим нашу великую страну Россию», — обратился к собравшимся губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На церемонии закрытия был объявлен регион, в котором молодежный форум «УТРО» пойдет в 2024 году: им стала соседняя Свердловская область. Кроме того, организаторы назвали имена 14 победителей грантового конкурса от Росмолодежи. Алексей Текслер лично вручил сертификаты победителям от Челябинской области. В их числе были, Алена Бальцер из Еткульского района с экопроектом «Земля у нас одна», Анастасия Сигитова из Челябинска с проектом по формированию личного бренда в социальных сетях, Анастасия Сидашова из Магнитогорска с инклюзивным творческим проектом «Лучшие люди» и Полина Решетова из Челябинска с проектом «Заботлива к себе».

Молодежный форум «УТРО» проводился в ГРЦ «Солнечная долина» около Миасса. В этом году его участниками стали 500 человек из 30 регионов России, в том числе ДНР, ЛНР.

Алексей Текслер вручил сертификаты победителям грантового конкурса от Челябинской области
Алексей Текслер вручил сертификаты победителям грантового конкурса от Челябинской области

В этом году на молодежный форум «УТРО» собралось порядка 500 человек
В этом году на молодежный форум «УТРО» собралось порядка 500 человек

Челябинский губернатор пообщался с участниками форума «УТРО-2023»
Челябинский губернатор пообщался с участниками форума «УТРО-2023»
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На горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Челябинская область) завершился молодежный форум «УТРО». В последний день организаторы не только объявили имена 14 победителей грантового конкурса от Росмолодежи, но и назвали следующий регион, где пройдет форум в 2024 году: им стала Свердловская область, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. «Вы — наше будущее, мы верим в вас, любим нашу великую страну Россию», — обратился к собравшимся губернатор Челябинской области Алексей Текслер. На церемонии закрытия был объявлен регион, в котором молодежный форум «УТРО» пойдет в 2024 году: им стала соседняя Свердловская область. Кроме того, организаторы назвали имена 14 победителей грантового конкурса от Росмолодежи. Алексей Текслер лично вручил сертификаты победителям от Челябинской области. В их числе были, Алена Бальцер из Еткульского района с экопроектом «Земля у нас одна», Анастасия Сигитова из Челябинска с проектом по формированию личного бренда в социальных сетях, Анастасия Сидашова из Магнитогорска с инклюзивным творческим проектом «Лучшие люди» и Полина Решетова из Челябинска с проектом «Заботлива к себе». Молодежный форум «УТРО» проводился в ГРЦ «Солнечная долина» около Миасса. В этом году его участниками стали 500 человек из 30 регионов России, в том числе ДНР, ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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