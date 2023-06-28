На церемонии закрытия был объявлен регион, в котором молодежный форум «УТРО» пойдет в 2024 году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Челябинская область) завершился молодежный форум «УТРО». В последний день организаторы не только объявили имена 14 победителей грантового конкурса от Росмолодежи, но и назвали следующий регион, где пройдет форум в 2024 году: им стала Свердловская область, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Вы — наше будущее, мы верим в вас, любим нашу великую страну Россию», — обратился к собравшимся губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На церемонии закрытия был объявлен регион, в котором молодежный форум «УТРО» пойдет в 2024 году: им стала соседняя Свердловская область. Кроме того, организаторы назвали имена 14 победителей грантового конкурса от Росмолодежи. Алексей Текслер лично вручил сертификаты победителям от Челябинской области. В их числе были, Алена Бальцер из Еткульского района с экопроектом «Земля у нас одна», Анастасия Сигитова из Челябинска с проектом по формированию личного бренда в социальных сетях, Анастасия Сидашова из Магнитогорска с инклюзивным творческим проектом «Лучшие люди» и Полина Решетова из Челябинска с проектом «Заботлива к себе».

Молодежный форум «УТРО» проводился в ГРЦ «Солнечная долина» около Миасса. В этом году его участниками стали 500 человек из 30 регионов России, в том числе ДНР, ЛНР.

Алексей Текслер вручил сертификаты победителям грантового конкурса от Челябинской области Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

В этом году на молодежный форум «УТРО» собралось порядка 500 человек Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Челябинский губернатор пообщался с участниками форума «УТРО-2023» Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области