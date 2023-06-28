Жители пермских деревень остались без моста, связывающего их с внешним миром

Жители двух пермских деревень остались без моста, который смыло водой

Жители пермских деревень Верх-Речки и Горская остались без моста Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае жители двух деревень Сылвенского сельского поселения оторваны от цивилизации из-за аварийного моста. Об этом сообщили пермские общественники.

«С криком о помощи обратились жители деревень Верх-Речки и Горской Сылвенского сельского поселения. Аварийный мост, который соединял их с поселком Новые Ляды, где находятся все социальные объекты, смыло водой», — написано на странице «Народного фронта Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

По данным фронтовиков, мост был сделан из бревен, досок и троса. «Проходя по нему, жители деревень рисковали своей жизнью. Дорога в объезд превышает 2,7 км, а пенсионерам и маломобильному населению преодолевать такое расстояние каждый день тяжело», — подчеркивают общественники.

На запрос общественной организации местные власти ответили, что планируется проведение экспертизы состояния моста, но когда это будет, не уточнили. Представители Народного фронта, как указано на их странице в соцсети, уже обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку по проблеме аварийного моста.

Ранее представители Народного фронта в Пермском крае предложили властям региона раскрыть данные о расходовании туристического сбора за посещение особо охраняемых природных территорий. По мнению пермских общественников, жители имеют право знать, на что тратятся деньги туристического сбора.