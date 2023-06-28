Пермского фотографа обвиняют в дискредитации армии

На пермского фотографа завели уголовное дело за дискредитацию армии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермского фотографа Якова Овчинникова обвиняют в дискредитации российской армии. Об этом он рассказал в соцсетях.

«Фотограф находится за пределами страны, но в его бывшей квартире в Перми на улице Куйбышева, 85, прошел обыск. Нового владельца жилья вызвали на допрос», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на пост Овчинникова в соцсети.

По данным издания, повестку свидетелю вручил оперативник центра противодействия экстремизму. Ранее фотограф, отмечает издание, уже привлекался за дискредитацию вооруженных сил в рамках административного законодательства РФ.

Ранее в отношении пермской организации «Центр исторической памяти» был составлен протокол за дискредитацию армию России. Также стало известно об аресте экс-главы пермского отделения «Мемориала» Александра Чернышова в Москве.