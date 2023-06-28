28 июня 2023

Пермского фотографа обвиняют в дискредитации армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал станции "Екатеринбург-Пассажирский". Екатеринбург, фотоаппарат, фотограф, фотографирование, акция фотографировать разрешено
На пермского фотографа завели уголовное дело за дискредитацию армии Фото:

Пермского фотографа Якова Овчинникова обвиняют в дискредитации российской армии. Об этом он рассказал в соцсетях.

«Фотограф находится за пределами страны, но в его бывшей квартире в Перми на улице Куйбышева, 85, прошел обыск. Нового владельца жилья вызвали на допрос», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на пост Овчинникова в соцсети.

По данным издания, повестку свидетелю вручил оперативник центра противодействия экстремизму. Ранее фотограф, отмечает издание, уже привлекался за дискредитацию вооруженных сил в рамках административного законодательства РФ.

Ранее в отношении пермской организации «Центр исторической памяти» был составлен протокол за дискредитацию армию России. Также стало известно об аресте экс-главы пермского отделения «Мемориала» Александра Чернышова в Москве.

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Пермского фотографа Якова Овчинникова обвиняют в дискредитации российской армии. Об этом он рассказал в соцсетях. «Фотограф находится за пределами страны, но в его бывшей квартире в Перми на улице Куйбышева, 85, прошел обыск. Нового владельца жилья вызвали на допрос», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на пост Овчинникова в соцсети. По данным издания, повестку свидетелю вручил оперативник центра противодействия экстремизму. Ранее фотограф, отмечает издание, уже привлекался за дискредитацию вооруженных сил в рамках административного законодательства РФ. Ранее в отношении пермской организации «Центр исторической памяти» был составлен протокол за дискредитацию армию России. Также стало известно об аресте экс-главы пермского отделения «Мемориала» Александра Чернышова в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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