Водитель «Волги», придавивший свердловчанку к зданию, попытался оправдаться

29 июня 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Мужчина дал силовикам три версии, почему он наехал на женщину Фото: Московец Илья © URA.RU Пожилой водитель «Волги», придавивший 44-летнюю женщину к зданию торгового дома «911» в Лесном (Свердловская область), попытался оправдаться перед силовиками, дав им как минимум три версии случившегося. По словам источника URA.RU, мужчина сказал, что ему стало плохо, а у его машины отказали тормоза и рулевое управление. «У водителя было много версий. Например, он сказал, что ему стало плохо, рулевое управление сломалось и тормоза отказали», — поделился собеседник агентства. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку по факту ДТП, добавили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Ранее появилась информация, что у «Волги» отказали тормоза, автоинспекторы не подтвердили, но и не опровергли этот факт. Женщина, которую придавило к зданию торгового дома «911», разбила окно. Сотрудник администрации «911» рассказал корреспонденту URA.RU, что они не будут заставлять водителя возмещать ущерб. «Мы заказали уже другое окно, скоро поставим. Водителя привлекать не будем», — отметил сотрудник торгового дома. Другого ущерба, по его словам, нет. Авария произошла вечером 27 июня. 44-летняя женщина проходила мимо торгового здания «911» в Лесном. Но внезапно ее сбил с ног водитель «Волги» и прижал к стене дома. Она разбила окно и изрезала ноги. На помощь ей бросились прохожие, сумевшие отскочить от «Волги», у которой якобы отказали тормоза. В УГИБДД по Свердловской области, рассказали, что женщина сломала ноги от удара в стену. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пожилой водитель «Волги», придавивший 44-летнюю женщину к зданию торгового дома «911» в Лесном (Свердловская область), попытался оправдаться перед силовиками, дав им как минимум три версии случившегося. По словам источника URA.RU, мужчина сказал, что ему стало плохо, а у его машины отказали тормоза и рулевое управление. «У водителя было много версий. Например, он сказал, что ему стало плохо, рулевое управление сломалось и тормоза отказали», — поделился собеседник агентства. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку по факту ДТП, добавили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Ранее появилась информация, что у «Волги» отказали тормоза, автоинспекторы не подтвердили, но и не опровергли этот факт. Женщина, которую придавило к зданию торгового дома «911», разбила окно. Сотрудник администрации «911» рассказал корреспонденту URA.RU, что они не будут заставлять водителя возмещать ущерб. «Мы заказали уже другое окно, скоро поставим. Водителя привлекать не будем», — отметил сотрудник торгового дома. Другого ущерба, по его словам, нет. Авария произошла вечером 27 июня. 44-летняя женщина проходила мимо торгового здания «911» в Лесном. Но внезапно ее сбил с ног водитель «Волги» и прижал к стене дома. Она разбила окно и изрезала ноги. На помощь ей бросились прохожие, сумевшие отскочить от «Волги», у которой якобы отказали тормоза. В УГИБДД по Свердловской области, рассказали, что женщина сломала ноги от удара в стену.