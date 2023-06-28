Жители ХМАО выиграли более полмиллиона рублей на главной молодежной тусовке УрФО

Жители ХМАО выиграли более полмиллиона рублей на форуме «УТРО»

29 июня 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Югорчанки выиграли более 500 тысяч рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Две жительницы Ханты-Мансийского автономного округа Диана Ситдикова и Олеся Шаль выиграли более полмиллиона рублей в грантовом конкурсе крупного молодежного форума «УТРО», который прошел в Челябинской области. Награды югорчанам вручил заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов. «Награды получили 14 человек: по четыре представителя от Тюменской и Челябинской областей, двое участников из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, по одному из Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской и Оренбургской областей, Республики Башкортостан», — говорится на сайте полпредства. Ситдикова выиграла 170 тысяч рублей на проведение роботехнического турнира «АлгоритмикаУм». Шаль, в свою очередь, получила 360 тысяч на реализацию проекта «SMMена двух наук „ХимБио“». Ранее URA.RU рассказывало, что следующий молодежный форум «Утро» пройдет в Свердловской области. Его проведение запланировано на 2024 год.

Две жительницы Ханты-Мансийского автономного округа Диана Ситдикова и Олеся Шаль выиграли более полмиллиона рублей в грантовом конкурсе крупного молодежного форума «УТРО», который прошел в Челябинской области. Награды югорчанам вручил заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов. «Награды получили 14 человек: по четыре представителя от Тюменской и Челябинской областей, двое участников из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, по одному из Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской и Оренбургской областей, Республики Башкортостан», — говорится на сайте полпредства. Ситдикова выиграла 170 тысяч рублей на проведение роботехнического турнира «АлгоритмикаУм». Шаль, в свою очередь, получила 360 тысяч на реализацию проекта «SMMена двух наук „ХимБио“». Ранее URA.RU рассказывало, что следующий молодежный форум «Утро» пройдет в Свердловской области. Его проведение запланировано на 2024 год.