28 июня 2023

Жители ХМАО выиграли более полмиллиона рублей на главной молодежной тусовке УрФО

Жители ХМАО выиграли более полмиллиона рублей на форуме «УТРО»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , тысяча рублей, рубли
Югорчанки выиграли более 500 тысяч рублей Фото:

Две жительницы Ханты-Мансийского автономного округа Диана Ситдикова и Олеся Шаль выиграли более полмиллиона рублей в грантовом конкурсе крупного молодежного форума «УТРО», который прошел в Челябинской области. Награды югорчанам вручил заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов.

«Награды получили 14 человек: по четыре представителя от Тюменской и Челябинской областей, двое участников из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, по одному из Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской и Оренбургской областей, Республики Башкортостан», — говорится на сайте полпредства. Ситдикова выиграла 170 тысяч рублей на проведение роботехнического турнира «АлгоритмикаУм». Шаль, в свою очередь, получила 360 тысяч на реализацию проекта «SMMена двух наук „ХимБио“».

Ранее URA.RU рассказывало, что следующий молодежный форум «Утро» пройдет в Свердловской области. Его проведение запланировано на 2024 год.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Две жительницы Ханты-Мансийского автономного округа Диана Ситдикова и Олеся Шаль выиграли более полмиллиона рублей в грантовом конкурсе крупного молодежного форума «УТРО», который прошел в Челябинской области. Награды югорчанам вручил заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов. «Награды получили 14 человек: по четыре представителя от Тюменской и Челябинской областей, двое участников из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, по одному из Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской и Оренбургской областей, Республики Башкортостан», — говорится на сайте полпредства. Ситдикова выиграла 170 тысяч рублей на проведение роботехнического турнира «АлгоритмикаУм». Шаль, в свою очередь, получила 360 тысяч на реализацию проекта «SMMена двух наук „ХимБио“». Ранее URA.RU рассказывало, что следующий молодежный форум «Утро» пройдет в Свердловской области. Его проведение запланировано на 2024 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...