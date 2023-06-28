28 июня 2023

В центре Кургана выкорчевали деревья, которые были посажены меньше года назад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Высадка деревьев по улице Карла Маркса. Курган, посадка деревьев, высадка деревьев
В Кургане убрали деревья, высаженные меньше года назад Фото:

В Кургане на улице Карла Маркса исчезли деревья, которые были посажены в конце прошлого года. Об этом в соцсетях сообщил депутат гордумы Иван Камшилов.

«В Кургане рядом с Шахматным сквером выкорчевали 20 крупномерных деревьев, посаженных в декабре прошлого года», — рассказал политик на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По данным депутата, было высажено 20 деревьев, из которых прижились лишь пять, но затем также погибли.

Камшилов заметил, что в этом месте деревья высаживались два раза. Оба раза посадки состоялись в декабре.

Редакция обратилась в администрацию Кургана за комментарием. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане московская компания высаживала деревья с нарушением норм на улице Карла Маркса. При этом мэрия не согласовала с подрядчиком проведение работ.

В Кургане выкорчевали деревья на улице Карла Маркса, высаженные в конце прошлого года
В Кургане выкорчевали деревья на улице Карла Маркса, высаженные в конце прошлого года

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В Кургане на улице Карла Маркса исчезли деревья, которые были посажены в конце прошлого года. Об этом в соцсетях сообщил депутат гордумы Иван Камшилов. «В Кургане рядом с Шахматным сквером выкорчевали 20 крупномерных деревьев, посаженных в декабре прошлого года», — рассказал политик на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По данным депутата, было высажено 20 деревьев, из которых прижились лишь пять, но затем также погибли. Камшилов заметил, что в этом месте деревья высаживались два раза. Оба раза посадки состоялись в декабре. Редакция обратилась в администрацию Кургана за комментарием. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане московская компания высаживала деревья с нарушением норм на улице Карла Маркса. При этом мэрия не согласовала с подрядчиком проведение работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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