В Кургане убрали деревья, высаженные меньше года назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на улице Карла Маркса исчезли деревья, которые были посажены в конце прошлого года. Об этом в соцсетях сообщил депутат гордумы Иван Камшилов.

«В Кургане рядом с Шахматным сквером выкорчевали 20 крупномерных деревьев, посаженных в декабре прошлого года», — рассказал политик на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По данным депутата, было высажено 20 деревьев, из которых прижились лишь пять, но затем также погибли.

Камшилов заметил, что в этом месте деревья высаживались два раза. Оба раза посадки состоялись в декабре.

Редакция обратилась в администрацию Кургана за комментарием. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане московская компания высаживала деревья с нарушением норм на улице Карла Маркса. При этом мэрия не согласовала с подрядчиком проведение работ.