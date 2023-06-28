Тюменцы вынуждены часами ждать помощи в травмпункте

Тюменцы пожаловались на огромные очереди в травматологическое отделение ОКБ №2 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Тюмени пожаловались на огромные очереди в травматологическое отделение ОКБ №2. По словам горожан, чтобы получить помощь в поликлинике, приходится ждать от трех часов и дольше. Об этом тюменцы сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Народу много, везут тяжелых без очереди, рентген один, все на нервах, хаос в очереди, людям плохо. Сидеть четыре часа в очереди — это ненормально!», — написал Сергей Барсуков в группе.

Другие жители поддержали автора поста и отметили, что в медучреждении люди ежедневно вынуждены сидеть в очередях. «А вообще действительно, там постоянно очередь. 24/7/365. Хоть дети, хоть старики, хоть тяжелые пациенты», — прокомментировала Илона Николаевна. «Сегодня там был, три часа просидел», — поделился Сергей Алиферов.

Как ответили комментаторам в региональном департаменте здравоохранения, ежедневно в травмпункт обращаются от 200 человек, а работают в отделении три доктора. «Поступают пациенты, которым необходимо оказывать помощь в условиях операционной (ПХО ран, репозиция переломов), в связи с этим доктора могут выходить из кабинета в операционную. По талонам вызов более ранних (прошедших по порядку) номеров связан с тем, что пациент либо пропустил прием, либо вызывается на повторный прием», — сообщила горожанам официальная группа регионального депздрава.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени детей с переломами заставили прыгать в соседнюю больницу. Несовершеннолетние вынуждены были часами проводить в очередях на рентген вместе со взрослыми пациентами из-за поломки аппарата в детской травматологии ОКБ №2.