Тюменские силовики взяли на контроль расследование инцидента с избиением ребенка на детской площадке

29 июня 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Неизвестный мужчина напал на ребенка недалеко крупного тюменского ЖК Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование инцидента, связанного с избиением ребенка на детской площадке. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что недалеко от детской площадки одного из местных ЖК неизвестный мужчина несколько раз ударил малолетнего ребенка. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты доследственной проверки. Кроме того, поручил прокуратуре Ленинского округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что доследственной проверкой по факту избиения ребенка занимаются сотрудники ОП № 1 УМВД России по г. Тюмени. Предположительно, инцидент произошел в тюменском сквере «Серебряные ключи». Иные обстоятельства устанавливаются.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование инцидента, связанного с избиением ребенка на детской площадке. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что недалеко от детской площадки одного из местных ЖК неизвестный мужчина несколько раз ударил малолетнего ребенка. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты доследственной проверки. Кроме того, поручил прокуратуре Ленинского округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что доследственной проверкой по факту избиения ребенка занимаются сотрудники ОП № 1 УМВД России по г. Тюмени. Предположительно, инцидент произошел в тюменском сквере «Серебряные ключи». Иные обстоятельства устанавливаются.