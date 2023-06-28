28 июня 2023

Тюменские силовики взяли на контроль расследование инцидента с избиением ребенка на детской площадке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тюмень, детская площадка
Неизвестный мужчина напал на ребенка недалеко крупного тюменского ЖК Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование инцидента, связанного с избиением ребенка на детской площадке. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что недалеко от детской площадки одного из местных ЖК неизвестный мужчина несколько раз ударил малолетнего ребенка.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты доследственной проверки. Кроме того, поручил прокуратуре Ленинского округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что доследственной проверкой по факту избиения ребенка занимаются сотрудники ОП № 1 УМВД России по г. Тюмени. Предположительно, инцидент произошел в тюменском сквере «Серебряные ключи». Иные обстоятельства устанавливаются.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование инцидента, связанного с избиением ребенка на детской площадке. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что недалеко от детской площадки одного из местных ЖК неизвестный мужчина несколько раз ударил малолетнего ребенка. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты доследственной проверки. Кроме того, поручил прокуратуре Ленинского округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что доследственной проверкой по факту избиения ребенка занимаются сотрудники ОП № 1 УМВД России по г. Тюмени. Предположительно, инцидент произошел в тюменском сквере «Серебряные ключи». Иные обстоятельства устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...