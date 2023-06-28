Тюменские силовики взяли на контроль расследование инцидента с избиением ребенка на детской площадке

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование инцидента, связанного с избиением ребенка на детской площадке. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что недалеко от детской площадки одного из местных ЖК неизвестный мужчина несколько раз ударил малолетнего ребенка.
«Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты доследственной проверки. Кроме того, поручил прокуратуре Ленинского округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области.
Там добавили, что доследственной проверкой по факту избиения ребенка занимаются сотрудники ОП № 1 УМВД России по г. Тюмени. Предположительно, инцидент произошел в тюменском сквере «Серебряные ключи». Иные обстоятельства устанавливаются.
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