28 июня 2023

В Челябинской области фельдшеры получат губернаторский миллион

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский в Сатке. Челябинск., фельдшерско акушерский пункт, фап
Миллион рублей получат медработники, которые поедут в города с населением до 50 тысяч человек Фото:

В Челябинской области подъемные в один миллион рублей будут получать медики, которые придут работать заведующими или фельдшерами ФАПов в сельских населенных пунктах, в поселках городского типа, а также в городах с населением до 50 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба областного заксобрания.

«Для того, чтобы получить губернаторский миллион, нужно, чтобы ФАП находится на удаленной и труднодоступной территории. Также в нем должен более трех лет отсутствовать медработник, замещающий должность на условиях полного рабочего дня», — разъяснили в пресс-службе.

Законодательная инициатива губернатора Алексея Текслера была единогласно поддержана депутатами областного Заксобрания. Документ был принят в трех чтениях 29 июня.

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В Челябинской области подъемные в один миллион рублей будут получать медики, которые придут работать заведующими или фельдшерами ФАПов в сельских населенных пунктах, в поселках городского типа, а также в городах с населением до 50 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба областного заксобрания. «Для того, чтобы получить губернаторский миллион, нужно, чтобы ФАП находится на удаленной и труднодоступной территории. Также в нем должен более трех лет отсутствовать медработник, замещающий должность на условиях полного рабочего дня», — разъяснили в пресс-службе. Законодательная инициатива губернатора Алексея Текслера была единогласно поддержана депутатами областного Заксобрания. Документ был принят в трех чтениях 29 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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