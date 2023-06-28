В Челябинской области фельдшеры получат губернаторский миллион

В Челябинской области подъемные в один миллион рублей будут получать медики, которые придут работать заведующими или фельдшерами ФАПов в сельских населенных пунктах, в поселках городского типа, а также в городах с населением до 50 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба областного заксобрания.
«Для того, чтобы получить губернаторский миллион, нужно, чтобы ФАП находится на удаленной и труднодоступной территории. Также в нем должен более трех лет отсутствовать медработник, замещающий должность на условиях полного рабочего дня», — разъяснили в пресс-службе.
Законодательная инициатива губернатора Алексея Текслера была единогласно поддержана депутатами областного Заксобрания. Документ был принят в трех чтениях 29 июня.
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