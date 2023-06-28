В челябинском вузе описали портреты женщин-преступниц

Студентка ЧелГУ с психологами исправительных инспекций изучила портреты женщин-преступниц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) составили портреты женщин-преступниц. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, исследование женской преступности провела студентка магистратуры института права Оксана Дрозденко.

«При общении с психологами уголовно-исправительных инспекций удалось выявить общие черты женщин, совершающих различные виды преступлений. Например, разбойница чувствует, что ей не на кого положиться, при этом эгоцентрична, с повышенным чувством собственного достоинства, но, парадокс, часто ориентируется на мнение других», — рассказала URA.RU Дрозденко.

Собеседница сообщила, что женщина, которую привлекают за незаконный оборот наркотиков, другая. У нее часто меняется настроение, она впечатлительна и живет с ощущением безнаказанности, хотя имеет свои морально-нравственные установки. Преступницы, совершающие кражи с банковских счетов, в отношении электронных денежных средств, обычно спокойны, уверены в себе и хитры.

Исследовательница изучила современное состояние женской преступности и развивающиеся тенденции. Женщины, уточнила Дрозденко, совершают больше корыстных преступлений, чем насильственных. На мошенничество женщины идут в два раза чаще, чем мужчины.

Тревожащим фактом, оценку которому Дрозденко дала в своей работе, стало то, что женская преступность из-за изменения женской роли в обществе стала возрастать. Даже в семейных ссорах женщины все чаще теперь выступают в роли агрессора, а не жертвы.

На ситуации, в том числе, сказалась пандемия коронавируса, вынудившая многих оставаться дома. Но ограничения затрагивали мужчин и женщин. Зато есть факторы сугубо женские. Исследовательница заявила, что женщины, включая челябинок, ежедневно домашними делами занимаются в среднем по четыре часа, а мужчины — только по два. То есть в жизни современной женщины трудовая нагрузка больше, чем у мужчины.