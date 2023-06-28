В Тюмени вырубят сотни деревьев

В Тюмени сравняют с землей 420 дубов, кленов, рябин и других деревьев

29 июня 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Под снос пойдут несколько видов деревьев, включая дубы, яблони и клены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени по заказу властей вырубят 420 деревьев, среди которых дубы, клены, рябины, черемухи, яблони и прочие. Контракт на выполнение этих работ, согласно сайту госзакупок, в ближайшее время заключит «ЛесПаркХоз». «Объект закупки: оказание услуг по сносу зеленых насаждений на территории Тюмени. Объем — 420 деревьев. Начальная цена: 3 319 019 рублей», — говорится в документации к аукциону. Под снос отправят такие деревья, как дуб, бук, граб, клен, ясень, вяз, рябина, черемуха и яблоня. Диаметр стволов — до 30 см. В будущем контракте не оговариваются территории, которые будут зачищены. Не указана в нем и причина, по которой насаждения необходимо срубить. URA.RU обратилось за комментарием в «ЛесПаркХоз». «В связи с установившимися неблагоприятными погодными условиями (выпадение обильных осадков, шквалистый ветер), имеется значительная потребность на оказание услуг по сносу аварийных деревьев, так как они представляют угрозу здоровью и имуществу граждан. Были выявлены наиболее критичные объекты, требующие быстрого принятия мер по их ликвидации. В числе прочих деревья, растущие возле детских площадок и в местах массового скопления людей», — рассказали агентству в компании. По данным заказчика, подрядчик срубит засохшие деревья и те, у которых более половины кроны составляют сухие ветви. Также снесут насаждения, на которых наблюдаются глубокие трещины и надломы на стволах. Ранее URA.RU писало, что члены Общественной палаты региона пожаловались на департамент лесного комплекса Тюменской области в Госдуму из-за вырубки леса в районе санатория «Сибирь». Как позднее пояснили региональные власти, под снос на этой территории пошли спелые и перестойные насаждения, а сделано это было для ухода за лесами и в рамках законодательства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени по заказу властей вырубят 420 деревьев, среди которых дубы, клены, рябины, черемухи, яблони и прочие. Контракт на выполнение этих работ, согласно сайту госзакупок, в ближайшее время заключит «ЛесПаркХоз». «Объект закупки: оказание услуг по сносу зеленых насаждений на территории Тюмени. Объем — 420 деревьев. Начальная цена: 3 319 019 рублей», — говорится в документации к аукциону. Под снос отправят такие деревья, как дуб, бук, граб, клен, ясень, вяз, рябина, черемуха и яблоня. Диаметр стволов — до 30 см. В будущем контракте не оговариваются территории, которые будут зачищены. Не указана в нем и причина, по которой насаждения необходимо срубить. URA.RU обратилось за комментарием в «ЛесПаркХоз». «В связи с установившимися неблагоприятными погодными условиями (выпадение обильных осадков, шквалистый ветер), имеется значительная потребность на оказание услуг по сносу аварийных деревьев, так как они представляют угрозу здоровью и имуществу граждан. Были выявлены наиболее критичные объекты, требующие быстрого принятия мер по их ликвидации. В числе прочих деревья, растущие возле детских площадок и в местах массового скопления людей», — рассказали агентству в компании. По данным заказчика, подрядчик срубит засохшие деревья и те, у которых более половины кроны составляют сухие ветви. Также снесут насаждения, на которых наблюдаются глубокие трещины и надломы на стволах. Ранее URA.RU писало, что члены Общественной палаты региона пожаловались на департамент лесного комплекса Тюменской области в Госдуму из-за вырубки леса в районе санатория «Сибирь». Как позднее пояснили региональные власти, под снос на этой территории пошли спелые и перестойные насаждения, а сделано это было для ухода за лесами и в рамках законодательства.