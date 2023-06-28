28 июня 2023

Челябинский минкульт опубликовал полную информацию по Бажовскому фестивалю. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ильменский фестиваль. Челябинск., турист, палатка
Фестиваль пройдет 30 июня — 2 июля в Пластовском районе Фото:

Министерство культуры Челябинской области опубликовало полную информацию по Бажовскому фестивалю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минкульта. Мероприятие будет проходить с 30 июня по 2 июля в Пластовском районе.

«Бажовский фестиваль народного творчества пройдет около села Демарино Пластовского района Челябинской области со 30 июня по 2 июля 2023 года. Хедлайнеры мероприятия — ансамбли „Ариэль“ и „Малахит“. Гость фестиваля, ансамбль из Кургана „Цветень“, выступит 1 июля», — напомнили в пресс-службе.

На фестивале пройдут конкурсы, мастер-классы по народным ремеслам и кулинарии, ярмарки изделий народных ремесел. Мероприятия проходят в рамках реализации гранта министерства культуры Российской Федерации.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство культуры Челябинской области опубликовало полную информацию по Бажовскому фестивалю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минкульта. Мероприятие будет проходить с 30 июня по 2 июля в Пластовском районе. «Бажовский фестиваль народного творчества пройдет около села Демарино Пластовского района Челябинской области со 30 июня по 2 июля 2023 года. Хедлайнеры мероприятия — ансамбли „Ариэль“ и „Малахит“. Гость фестиваля, ансамбль из Кургана „Цветень“, выступит 1 июля», — напомнили в пресс-службе. На фестивале пройдут конкурсы, мастер-классы по народным ремеслам и кулинарии, ярмарки изделий народных ремесел. Мероприятия проходят в рамках реализации гранта министерства культуры Российской Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...