Челябинский минкульт опубликовал полную информацию по Бажовскому фестивалю. Инфографика

29 июня 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Фестиваль пройдет 30 июня — 2 июля в Пластовском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство культуры Челябинской области опубликовало полную информацию по Бажовскому фестивалю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минкульта. Мероприятие будет проходить с 30 июня по 2 июля в Пластовском районе. «Бажовский фестиваль народного творчества пройдет около села Демарино Пластовского района Челябинской области со 30 июня по 2 июля 2023 года. Хедлайнеры мероприятия — ансамбли „Ариэль“ и „Малахит“. Гость фестиваля, ансамбль из Кургана „Цветень“, выступит 1 июля», — напомнили в пресс-службе. На фестивале пройдут конкурсы, мастер-классы по народным ремеслам и кулинарии, ярмарки изделий народных ремесел. Мероприятия проходят в рамках реализации гранта министерства культуры Российской Федерации. Фото: пресс-служба министерства культуры Челябинской области Фото: пресс-служба министерства культуры Челябинской области Фото: пресс-служба министерства культуры Челябинской области Фото: пресс-служба министерства культуры Челябинской области Фото: пресс-служба министерства культуры Челябинской области

Министерство культуры Челябинской области опубликовало полную информацию по Бажовскому фестивалю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минкульта. Мероприятие будет проходить с 30 июня по 2 июля в Пластовском районе. «Бажовский фестиваль народного творчества пройдет около села Демарино Пластовского района Челябинской области со 30 июня по 2 июля 2023 года. Хедлайнеры мероприятия — ансамбли „Ариэль“ и „Малахит“. Гость фестиваля, ансамбль из Кургана „Цветень“, выступит 1 июля», — напомнили в пресс-службе. На фестивале пройдут конкурсы, мастер-классы по народным ремеслам и кулинарии, ярмарки изделий народных ремесел. Мероприятия проходят в рамках реализации гранта министерства культуры Российской Федерации.