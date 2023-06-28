28 июня 2023

Тюменец получил срок за избиение друга, который домогался к его девушке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чемпионат по банному мастерству. Екатеринбург, баня, банный веник, парилка, париться
Мужчина решил голым зайти в баню, где в это время находилась девушка приятеля (архивное фото) Фото:

Житель Тюмени получил два года условно за то, что избил приятеля. Мужчина разделся до гола и приставал к сожительнице осужденного, когда девушка находилась в бане. Информация по делу представлена в акте суда.

«Тюменец получил два года лишения свободы условно по статье „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“. Согласно показаниям, он со своей сожительницей приехал в гости к приятелю. Когда девушка пошла париться в баню, хозяин дома зашел к ней полностью обнаженный и предложил повеселиться. За это подсудимый потребовал у мужчины извинений, а когда тот грубо отказал — начал его бить», — следует из материалов судебного акта.

По итогу потерпевший получил множественные травмы. Нападавший несколько раз ударил его по лицу, сломав, в числе прочего, нос и челюсть.

Назначая наказание для тюменца, суд учел, что он является оцтом пяти детей. Также не осталось без внимания аморальное поведение потерпевшего. Кроме того, сразу после избиения мужчина оказал помощь своей жертве, а позднее возместил ему моральный вред.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Тюмени получил два года условно за то, что избил приятеля. Мужчина разделся до гола и приставал к сожительнице осужденного, когда девушка находилась в бане. Информация по делу представлена в акте суда. «Тюменец получил два года лишения свободы условно по статье „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“. Согласно показаниям, он со своей сожительницей приехал в гости к приятелю. Когда девушка пошла париться в баню, хозяин дома зашел к ней полностью обнаженный и предложил повеселиться. За это подсудимый потребовал у мужчины извинений, а когда тот грубо отказал — начал его бить», — следует из материалов судебного акта. По итогу потерпевший получил множественные травмы. Нападавший несколько раз ударил его по лицу, сломав, в числе прочего, нос и челюсть. Назначая наказание для тюменца, суд учел, что он является оцтом пяти детей. Также не осталось без внимания аморальное поведение потерпевшего. Кроме того, сразу после избиения мужчина оказал помощь своей жертве, а позднее возместил ему моральный вред.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...