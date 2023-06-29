В здании Ленинградского вокзала в Москве горит торговый павильон. На месте работают оперативные службы города, сообщает департамент транспорта столицы.
Ранее очевидцы в соцетях начали публиковать видео сильного задымления. По информации Mash, загорелась бургерная на Комсомольской площади. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Как сообщает дептранс Москвы, станция «Комсомольская» Сокольнической и Кольцевой линий работает в штатном режиме. Mash пишет, что пожару присвоен повышенный номер сложности. Внутри помещения могут находиться люди.
В здании Ленинградского вокзала в Москве горит торговый павильон. На месте работают оперативные службы города, сообщает департамент транспорта столицы. Ранее очевидцы в соцетях начали публиковать видео сильного задымления. По информации Mash, загорелась бургерная на Комсомольской площади. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Как сообщает дептранс Москвы, станция «Комсомольская» Сокольнической и Кольцевой линий работает в штатном режиме. Mash пишет, что пожару присвоен повышенный номер сложности. Внутри помещения могут находиться люди.