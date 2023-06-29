На Ленинградском вокзале в Москве сильный пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на Чекистов. Тюмень , мчс, дым, пожарная машина, пожар, тушение, огонь
На месте работают оперативные службы города (фото из архива) Фото:

В здании Ленинградского вокзала в Москве горит торговый павильон. На месте работают оперативные службы города, сообщает департамент транспорта столицы.

Ранее очевидцы в соцетях начали публиковать видео сильного задымления. По информации Mash, загорелась бургерная на Комсомольской площади. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Как сообщает дептранс Москвы, станция «Комсомольская» Сокольнической и Кольцевой линий работает в штатном режиме. Mash пишет, что пожару присвоен повышенный номер сложности. Внутри помещения могут находиться люди.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В здании Ленинградского вокзала в Москве горит торговый павильон. На месте работают оперативные службы города, сообщает департамент транспорта столицы. Ранее очевидцы в соцетях начали публиковать видео сильного задымления. По информации Mash, загорелась бургерная на Комсомольской площади. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Как сообщает дептранс Москвы, станция «Комсомольская» Сокольнической и Кольцевой линий работает в штатном режиме. Mash пишет, что пожару присвоен повышенный номер сложности. Внутри помещения могут находиться люди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...