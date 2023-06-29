На месте работают оперативные службы города (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В здании Ленинградского вокзала в Москве горит торговый павильон. На месте работают оперативные службы города, сообщает департамент транспорта столицы.

Ранее очевидцы в соцетях начали публиковать видео сильного задымления. По информации Mash, загорелась бургерная на Комсомольской площади. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.