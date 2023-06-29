Текслер: в Челябинской области появится особая экономическая зона

В Челябинской области появится особая экономическая зона. Об этом 29 июня заявил губернатор Алексей Текслер во время подписания соглашения о сотрудничестве с Росбанком, сообщила пресс-служба главы региона.
«Мы сейчас работаем над созданием особой экономической зоны. Будем строить промышленные площади, куда смогут со своим оборудованием заходить инвесторы», — заявил Текслер.
Будущими направлениями совместной работы назвали финансирование значимых предприятий региона. Также стороны намерены сотрудничать по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса.
В ходе встречи Текслер сказал о том, что является сторонником поддержки субсидирования процентных ставок в сфере промышленности. Председатель правления Росбанка Наталья Воеводина отметила, что банк займется реализацией инвестпроектов с целью технической модернизации предприятий региона и инновационного развития предпринимательства.
Губернатор Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с Росбанком
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
В Челябинске заявлено о создаваемой в регионе особой экономической зоне
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Алексей Текслер выступил сторонником субсидирования банковских ставок для экономических субъектов
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Стороны будут совместно развивать бизнес региона
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
В Челябинской области появится особая экономическая зона. Об этом 29 июня заявил губернатор Алексей Текслер во время подписания соглашения о сотрудничестве с Росбанком, сообщила пресс-служба главы региона. «Мы сейчас работаем над созданием особой экономической зоны. Будем строить промышленные площади, куда смогут со своим оборудованием заходить инвесторы», — заявил Текслер. Будущими направлениями совместной работы назвали финансирование значимых предприятий региона. Также стороны намерены сотрудничать по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса. В ходе встречи Текслер сказал о том, что является сторонником поддержки субсидирования процентных ставок в сфере промышленности. Председатель правления Росбанка Наталья Воеводина отметила, что банк займется реализацией инвестпроектов с целью технической модернизации предприятий региона и инновационного развития предпринимательства.