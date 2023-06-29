Текслер: в Челябинской области появится особая экономическая зона

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Алексей Текслер на открытии Года педагога и наставника в и в Челябинском механико-технологическом техникуме. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер анонсировал создание в регионе особой экономической зоны Фото:

В Челябинской области появится особая экономическая зона. Об этом 29 июня заявил губернатор Алексей Текслер во время подписания соглашения о сотрудничестве с Росбанком, сообщила пресс-служба главы региона.

«Мы сейчас работаем над созданием особой экономической зоны. Будем строить промышленные площади, куда смогут со своим оборудованием заходить инвесторы», — заявил Текслер.

Будущими направлениями совместной работы назвали финансирование значимых предприятий региона. Также стороны намерены сотрудничать по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса.

В ходе встречи Текслер сказал о том, что является сторонником поддержки субсидирования процентных ставок в сфере промышленности. Председатель правления Росбанка Наталья Воеводина отметила, что банк займется реализацией инвестпроектов с целью технической модернизации предприятий региона и инновационного развития предпринимательства.

Губернатор Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с Росбанком
Губернатор Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с Росбанком
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В Челябинске заявлено о создаваемой в регионе особой экономической зоне
В Челябинске заявлено о создаваемой в регионе особой экономической зоне
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Алексей Текслер выступил сторонником субсидирования банковских ставок для экономических субъектов
Алексей Текслер выступил сторонником субсидирования банковских ставок для экономических субъектов
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Стороны будут совместно развивать бизнес региона
Стороны будут совместно развивать бизнес региона
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В Челябинской области появится особая экономическая зона. Об этом 29 июня заявил губернатор Алексей Текслер во время подписания соглашения о сотрудничестве с Росбанком, сообщила пресс-служба главы региона. «Мы сейчас работаем над созданием особой экономической зоны. Будем строить промышленные площади, куда смогут со своим оборудованием заходить инвесторы», — заявил Текслер. Будущими направлениями совместной работы назвали финансирование значимых предприятий региона. Также стороны намерены сотрудничать по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса. В ходе встречи Текслер сказал о том, что является сторонником поддержки субсидирования процентных ставок в сфере промышленности. Председатель правления Росбанка Наталья Воеводина отметила, что банк займется реализацией инвестпроектов с целью технической модернизации предприятий региона и инновационного развития предпринимательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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