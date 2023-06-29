Текслер: в Челябинской области появится особая экономическая зона

Алексей Текслер анонсировал создание в регионе особой экономической зоны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области появится особая экономическая зона. Об этом 29 июня заявил губернатор Алексей Текслер во время подписания соглашения о сотрудничестве с Росбанком, сообщила пресс-служба главы региона.

«Мы сейчас работаем над созданием особой экономической зоны. Будем строить промышленные площади, куда смогут со своим оборудованием заходить инвесторы», — заявил Текслер.

Будущими направлениями совместной работы назвали финансирование значимых предприятий региона. Также стороны намерены сотрудничать по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса.

В ходе встречи Текслер сказал о том, что является сторонником поддержки субсидирования процентных ставок в сфере промышленности. Председатель правления Росбанка Наталья Воеводина отметила, что банк займется реализацией инвестпроектов с целью технической модернизации предприятий региона и инновационного развития предпринимательства.

Губернатор Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с Росбанком Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинске заявлено о создаваемой в регионе особой экономической зоне Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер выступил сторонником субсидирования банковских ставок для экономических субъектов Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области