Жителей ЯНАО предупредили о выявлении животного с подозрением на бешенство

В ЯНАО выявили собаку с подозрением на бешенство Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Приуральского района ЯНАО предупредили гостей и местных жителей о выявлении собаки с подозрением на бешенство. Об этом пресс-служба муниципалитета сообщила в telegram-канале.

«Уважаемы жители и гости района! Сообщаем о возникновении подозрения на бешенство в связи с обнаружением в поселке Горнокнязевск собаки с признаками, характерными для бешенства», — говорится в сообщении.

Администрация попросила горожан ознакомиться с памяткой разработанной службой ветеринарии ЯНАО. Людям также рекомендовали ограничить контакты с животными. При выявлении агрессивного поведения животных звонить 112.

Ранее сообщалось, что на Ямале обнаружили бешеную лису. Животное нашли на одном из месторождений.