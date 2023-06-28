Жителей ЯНАО предупредили о выявлении животного с подозрением на бешенство

Власти Приуральского района ЯНАО предупредили гостей и местных жителей о выявлении собаки с подозрением на бешенство. Об этом пресс-служба муниципалитета сообщила в telegram-канале.
«Уважаемы жители и гости района! Сообщаем о возникновении подозрения на бешенство в связи с обнаружением в поселке Горнокнязевск собаки с признаками, характерными для бешенства», — говорится в сообщении.
Администрация попросила горожан ознакомиться с памяткой разработанной службой ветеринарии ЯНАО. Людям также рекомендовали ограничить контакты с животными. При выявлении агрессивного поведения животных звонить 112.
Ранее сообщалось, что на Ямале обнаружили бешеную лису. Животное нашли на одном из месторождений.
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