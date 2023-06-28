28 июня 2023

Жителей ЯНАО предупредили о выявлении животного с подозрением на бешенство

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Восточный. Курган, собака, охранник, стоп, злой пес
В ЯНАО выявили собаку с подозрением на бешенство Фото:

Власти Приуральского района ЯНАО предупредили гостей и местных жителей о выявлении собаки с подозрением на бешенство. Об этом пресс-служба муниципалитета сообщила в telegram-канале.

«Уважаемы жители и гости района! Сообщаем о возникновении подозрения на бешенство в связи с обнаружением в поселке Горнокнязевск собаки с признаками, характерными для бешенства», — говорится в сообщении.

Администрация попросила горожан ознакомиться с памяткой разработанной службой ветеринарии ЯНАО. Людям также рекомендовали ограничить контакты с животными. При выявлении агрессивного поведения животных звонить 112.

Ранее сообщалось, что на Ямале обнаружили бешеную лису. Животное нашли на одном из месторождений.

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Власти Приуральского района ЯНАО предупредили гостей и местных жителей о выявлении собаки с подозрением на бешенство. Об этом пресс-служба муниципалитета сообщила в telegram-канале. «Уважаемы жители и гости района! Сообщаем о возникновении подозрения на бешенство в связи с обнаружением в поселке Горнокнязевск собаки с признаками, характерными для бешенства», — говорится в сообщении. Администрация попросила горожан ознакомиться с памяткой разработанной службой ветеринарии ЯНАО. Людям также рекомендовали ограничить контакты с животными. При выявлении агрессивного поведения животных звонить 112. Ранее сообщалось, что на Ямале обнаружили бешеную лису. Животное нашли на одном из месторождений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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