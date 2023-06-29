Пермский бизнесмен убил знакомого, чтобы не возвращать ему миллион рублей долга

29 июня 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Под предлогом переговоров обвиняемый заманил товарища в лес, где нанес удары ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пермский предприниматель одолжил миллион рублей у знакомого бизнесмена и, чтобы не возвращать деньги, заманил его в лес, где ударил ножом. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края на своем сайте, по решению суда он отправлен в колонию строго режима «Злоумышленник, занимающийся незаконными финансовыми операциями по обналичиванию денежных средств, договорился с погибшим о переводе 1 млн рублей через принадлежащую ему организацию. Позже он под предлогом переговоров заманил предпринимателя в безлюдное место, где нанес ему удар ножом, от которого мужчина скончался на месте преступления», — говорится в сообщении. Выяснилось также, что обвиняемый занимался незаконным выводом денег по фиктивным документам и через подставные фирмы. Пермский краевой суд признал его виновным в убийстве из корыстных побуждений («з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на незаконное образование юрлица (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Он приговорен к 17 годам колонии строго режима и штрафу в 100 тысяч рублей.

Пермский предприниматель одолжил миллион рублей у знакомого бизнесмена и, чтобы не возвращать деньги, заманил его в лес, где ударил ножом. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края на своем сайте, по решению суда он отправлен в колонию строго режима «Злоумышленник, занимающийся незаконными финансовыми операциями по обналичиванию денежных средств, договорился с погибшим о переводе 1 млн рублей через принадлежащую ему организацию. Позже он под предлогом переговоров заманил предпринимателя в безлюдное место, где нанес ему удар ножом, от которого мужчина скончался на месте преступления», — говорится в сообщении. Выяснилось также, что обвиняемый занимался незаконным выводом денег по фиктивным документам и через подставные фирмы. Пермский краевой суд признал его виновным в убийстве из корыстных побуждений («з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на незаконное образование юрлица (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Он приговорен к 17 годам колонии строго режима и штрафу в 100 тысяч рублей.