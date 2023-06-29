Пермский бизнесмен убил знакомого, чтобы не возвращать ему миллион рублей долга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, преступник, нож, преступление, рука с ножом
Под предлогом переговоров обвиняемый заманил товарища в лес, где нанес удары ножом Фото:

Пермский предприниматель одолжил миллион рублей у знакомого бизнесмена и, чтобы не возвращать деньги, заманил его в лес, где ударил ножом. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края на своем сайте, по решению суда он отправлен в колонию строго режима

«Злоумышленник, занимающийся незаконными финансовыми операциями по обналичиванию денежных средств, договорился с погибшим о переводе 1 млн рублей через принадлежащую ему организацию. Позже он под предлогом переговоров заманил предпринимателя в безлюдное место, где нанес ему удар ножом, от которого мужчина скончался на месте преступления», — говорится в сообщении.

Выяснилось также, что обвиняемый занимался незаконным выводом денег по фиктивным документам и через подставные фирмы. Пермский краевой суд признал его виновным в убийстве из корыстных побуждений («з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на незаконное образование юрлица (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Он приговорен к 17 годам колонии строго режима и штрафу в 100 тысяч рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский предприниматель одолжил миллион рублей у знакомого бизнесмена и, чтобы не возвращать деньги, заманил его в лес, где ударил ножом. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края на своем сайте, по решению суда он отправлен в колонию строго режима «Злоумышленник, занимающийся незаконными финансовыми операциями по обналичиванию денежных средств, договорился с погибшим о переводе 1 млн рублей через принадлежащую ему организацию. Позже он под предлогом переговоров заманил предпринимателя в безлюдное место, где нанес ему удар ножом, от которого мужчина скончался на месте преступления», — говорится в сообщении. Выяснилось также, что обвиняемый занимался незаконным выводом денег по фиктивным документам и через подставные фирмы. Пермский краевой суд признал его виновным в убийстве из корыстных побуждений («з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на незаконное образование юрлица (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Он приговорен к 17 годам колонии строго режима и штрафу в 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...