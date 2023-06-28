28 июня 2023

В ХМАО после коммерческого полета на частном самолете возбудили уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, двигатель самолета
Во время полета пилоты выполняли фигуры высшего пилотажа Фото:

В Сургуте (ХМАО) на организаторов развлекательных полетов возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

«В Сургуте по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг воздушной перевозки пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Установлено, что в мае 2023 года на взлетно-посадочной полосе „аэродром Боровая“, организованы не отвечающие требованиям безопасности услуги развлекательного коммерческого полета на воздушном судне марки Yak-25B бортовой номер RA-2084G с выполнением фигур высшего и сложного пилотажа», — сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

При этом на самолете марки Yak-25B категорически запрещено выполнять фигуры высшего и сложного пилотажа, поскольку он не предназначен для этого. В прокуратуре считают, что развлекательный полет создал реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров, находившихся на борту.

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В Сургуте (ХМАО) на организаторов развлекательных полетов возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. «В Сургуте по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг воздушной перевозки пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Установлено, что в мае 2023 года на взлетно-посадочной полосе „аэродром Боровая“, организованы не отвечающие требованиям безопасности услуги развлекательного коммерческого полета на воздушном судне марки Yak-25B бортовой номер RA-2084G с выполнением фигур высшего и сложного пилотажа», — сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. При этом на самолете марки Yak-25B категорически запрещено выполнять фигуры высшего и сложного пилотажа, поскольку он не предназначен для этого. В прокуратуре считают, что развлекательный полет создал реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров, находившихся на борту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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