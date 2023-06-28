В ХМАО после коммерческого полета на частном самолете возбудили уголовное дело

29 июня 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Во время полета пилоты выполняли фигуры высшего пилотажа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) на организаторов развлекательных полетов возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. «В Сургуте по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг воздушной перевозки пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Установлено, что в мае 2023 года на взлетно-посадочной полосе „аэродром Боровая“, организованы не отвечающие требованиям безопасности услуги развлекательного коммерческого полета на воздушном судне марки Yak-25B бортовой номер RA-2084G с выполнением фигур высшего и сложного пилотажа», — сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. При этом на самолете марки Yak-25B категорически запрещено выполнять фигуры высшего и сложного пилотажа, поскольку он не предназначен для этого. В прокуратуре считают, что развлекательный полет создал реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров, находившихся на борту.

В Сургуте (ХМАО) на организаторов развлекательных полетов возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. «В Сургуте по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг воздушной перевозки пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Установлено, что в мае 2023 года на взлетно-посадочной полосе „аэродром Боровая“, организованы не отвечающие требованиям безопасности услуги развлекательного коммерческого полета на воздушном судне марки Yak-25B бортовой номер RA-2084G с выполнением фигур высшего и сложного пилотажа», — сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. При этом на самолете марки Yak-25B категорически запрещено выполнять фигуры высшего и сложного пилотажа, поскольку он не предназначен для этого. В прокуратуре считают, что развлекательный полет создал реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров, находившихся на борту.