Губернатор ЯНАО подвел итоги трехдневной работы совета глав муниципалитетов

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на итоговом заседании выездного совета подвел итоги работы руководителей городов округа. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Завершился выездной совет глав муниципалитетов Ямала, итоговое заседание прошло под председательством губернатора Дмитрия Артюхова. На заседании подвели итоги трехдневной работы руководителей муниципалитетов», — говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что выездные советы позволяют главам городов чаще бывать в других муниципальных образованиях и делится опытом. Он подчеркнул, что впервые участники совета познакомились с практиками сразу двух территорий ЯНАО — Лабытнанги и Приуральского района.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО состоится выездной совет глав муниципалитетов. Срок проведения заседаний был установлен с 27 по 29 июня. В рамках запланированных мероприятий главы всех муниципалитетов посетили Приуральский район (ЯНАО).
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