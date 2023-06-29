Губернатор ЯНАО подвел итоги трехдневной работы совета глав муниципалитетов

30 июня 2023 в 05:50 Размер текста - 17 +

В ЯНАО завершилась трехдневная работа совета глав муниципалитетов Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на итоговом заседании выездного совета подвел итоги работы руководителей городов округа. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Завершился выездной совет глав муниципалитетов Ямала, итоговое заседание прошло под председательством губернатора Дмитрия Артюхова. На заседании подвели итоги трехдневной работы руководителей муниципалитетов», — говорится в сообщении. Губернатор отметил, что выездные советы позволяют главам городов чаще бывать в других муниципальных образованиях и делится опытом. Он подчеркнул, что впервые участники совета познакомились с практиками сразу двух территорий ЯНАО — Лабытнанги и Приуральского района. Ранее сообщалось, что в ЯНАО состоится выездной совет глав муниципалитетов. Срок проведения заседаний был установлен с 27 по 29 июня. В рамках запланированных мероприятий главы всех муниципалитетов посетили Приуральский район (ЯНАО).

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на итоговом заседании выездного совета подвел итоги работы руководителей городов округа. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Завершился выездной совет глав муниципалитетов Ямала, итоговое заседание прошло под председательством губернатора Дмитрия Артюхова. На заседании подвели итоги трехдневной работы руководителей муниципалитетов», — говорится в сообщении. Губернатор отметил, что выездные советы позволяют главам городов чаще бывать в других муниципальных образованиях и делится опытом. Он подчеркнул, что впервые участники совета познакомились с практиками сразу двух территорий ЯНАО — Лабытнанги и Приуральского района. Ранее сообщалось, что в ЯНАО состоится выездной совет глав муниципалитетов. Срок проведения заседаний был установлен с 27 по 29 июня. В рамках запланированных мероприятий главы всех муниципалитетов посетили Приуральский район (ЯНАО).