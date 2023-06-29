29 июня 2023
28 июня 2023

Губернатор ЯНАО подвел итоги трехдневной работы совета глав муниципалитетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
В ЯНАО завершилась трехдневная работа совета глав муниципалитетов Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на итоговом заседании выездного совета подвел итоги работы руководителей городов округа. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Завершился выездной совет глав муниципалитетов Ямала, итоговое заседание прошло под председательством губернатора Дмитрия Артюхова. На заседании подвели итоги трехдневной работы руководителей муниципалитетов», — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что выездные советы позволяют главам городов чаще бывать в других муниципальных образованиях и делится опытом. Он подчеркнул, что впервые участники совета познакомились с практиками сразу двух территорий ЯНАО — Лабытнанги и Приуральского района.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО состоится выездной совет глав муниципалитетов. Срок проведения заседаний был установлен с 27 по 29 июня. В рамках запланированных мероприятий главы всех муниципалитетов посетили Приуральский район (ЯНАО).

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на итоговом заседании выездного совета подвел итоги работы руководителей городов округа. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Завершился выездной совет глав муниципалитетов Ямала, итоговое заседание прошло под председательством губернатора Дмитрия Артюхова. На заседании подвели итоги трехдневной работы руководителей муниципалитетов», — говорится в сообщении. Губернатор отметил, что выездные советы позволяют главам городов чаще бывать в других муниципальных образованиях и делится опытом. Он подчеркнул, что впервые участники совета познакомились с практиками сразу двух территорий ЯНАО — Лабытнанги и Приуральского района. Ранее сообщалось, что в ЯНАО состоится выездной совет глав муниципалитетов. Срок проведения заседаний был установлен с 27 по 29 июня. В рамках запланированных мероприятий главы всех муниципалитетов посетили Приуральский район (ЯНАО).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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