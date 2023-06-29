Тюменцу вынесли приговор за избиение полицейского

Прокуратура: за нападение на полицейского жителя Тюмени осудили на два года

30 июня 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

За нападение на полицейского мужчина приговорен к двум годам лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителю Тюменской области приговорили к двум годам лишения свободы за избиение полицейского. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Тюменской области. «В Казанском районе осужден 29-летний местный житель за применение насилия в отношения представителя власти. Он признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении ведомства. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Из материалов дела следует, что в апреле 2023 года сотрудник дорожно-патрульной службы остановил для проверки документов автомобиль осужденного. Установив наличие у мужчины признаки алкогольного опьянения, инспектор предъявил законное требование проследовать с ним в патрульный автомобиль и затем в отделение полиции. Отказавшись, обвиняемый избил полицейского, нанеся ему удары руками и головой по голове.

Жителю Тюменской области приговорили к двум годам лишения свободы за избиение полицейского. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Тюменской области. «В Казанском районе осужден 29-летний местный житель за применение насилия в отношения представителя власти. Он признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении ведомства. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Из материалов дела следует, что в апреле 2023 года сотрудник дорожно-патрульной службы остановил для проверки документов автомобиль осужденного. Установив наличие у мужчины признаки алкогольного опьянения, инспектор предъявил законное требование проследовать с ним в патрульный автомобиль и затем в отделение полиции. Отказавшись, обвиняемый избил полицейского, нанеся ему удары руками и головой по голове.