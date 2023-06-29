29 июня 2023

Тюменцу вынесли приговор за избиение полицейского

Прокуратура: за нападение на полицейского жителя Тюмени осудили на два года
© Служба новостей «URA.RU»
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Сабуров Абдулвахоб. Челябинск, сизо, тюрьма, подсудимый, суд, клетка, руки
За нападение на полицейского мужчина приговорен к двум годам лишения свободы Фото:

Жителю Тюменской области приговорили к двум годам лишения свободы за избиение полицейского. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Тюменской области.

«В Казанском районе осужден 29-летний местный житель за применение насилия в отношения представителя власти. Он признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении ведомства.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Из материалов дела следует, что в апреле 2023 года сотрудник дорожно-патрульной службы остановил для проверки документов автомобиль осужденного. Установив наличие у мужчины признаки алкогольного опьянения, инспектор предъявил законное требование проследовать с ним в патрульный автомобиль и затем в отделение полиции. Отказавшись, обвиняемый избил полицейского, нанеся ему удары руками и головой по голове.

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Жителю Тюменской области приговорили к двум годам лишения свободы за избиение полицейского. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Тюменской области. «В Казанском районе осужден 29-летний местный житель за применение насилия в отношения представителя власти. Он признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении ведомства. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Из материалов дела следует, что в апреле 2023 года сотрудник дорожно-патрульной службы остановил для проверки документов автомобиль осужденного. Установив наличие у мужчины признаки алкогольного опьянения, инспектор предъявил законное требование проследовать с ним в патрульный автомобиль и затем в отделение полиции. Отказавшись, обвиняемый избил полицейского, нанеся ему удары руками и головой по голове.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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