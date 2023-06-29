Полицейского, заставившего пермячку не писать заявление на мужа-тирана, уволят из МВД

30 июня 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Сотрудник МВД угрожал потерпевшей, чтобы она изменила показания Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудника полиции в Гайнском районе (Пермский край), который угрозами заставил избитую пермячку изменить показания и не писать заявление на мужа-тирана могут уволить. Сейчас в ГУ МВД проводится служебное расследование. «В отделении МВД по Гайнскому муниципальному округу выявлен факт изменения показаний. Пермячка сообщила, что под давлением полицейского, который ранее проводил проверку по ее заявлению, она изменила свои показания. Избитая мужем девушка написала, что получила травмы в быту», — пишет портал «В Курсе» со ссылкой на региональное управление МВД. После заявления девушки о неправомерных действиях сотрудника полиции, в ведомстве организована проверка, материалы которой направлены в следственные органы. Если вина сотрудника будет подтверждена, то он будет уволен из МВД по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.

Сотрудника полиции в Гайнском районе (Пермский край), который угрозами заставил избитую пермячку изменить показания и не писать заявление на мужа-тирана могут уволить. Сейчас в ГУ МВД проводится служебное расследование. «В отделении МВД по Гайнскому муниципальному округу выявлен факт изменения показаний. Пермячка сообщила, что под давлением полицейского, который ранее проводил проверку по ее заявлению, она изменила свои показания. Избитая мужем девушка написала, что получила травмы в быту», — пишет портал «В Курсе» со ссылкой на региональное управление МВД. После заявления девушки о неправомерных действиях сотрудника полиции, в ведомстве организована проверка, материалы которой направлены в следственные органы. Если вина сотрудника будет подтверждена, то он будет уволен из МВД по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.