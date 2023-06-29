Житель ЯНАО организовывал незаконную миграцию десяткам гастарбайтеров

Житель Лабытнанги поставил на миграционный учет 42 иностранца

В Лабытнанги местный житель поставил на миграционный учет более 40 приезжих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Лабытнанги (ЯНАО) незаконно поставил на миграционный учет 42 иностранных гражданина. Он регистрировал их на своей площади, без реального намерения предоставлять жилье, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Установлен факт организации незаконной миграции местным жителем и постановки на миграционный учет 42 иностранных граждан без реального намерения предоставить им жилое помещение для проживания. [В отношении его] возбуждены уголовные дела по статьям «Организация незаконной миграции» и «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ», — сообщает в официальном telegram-канале пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Происшествие вскрылось в результате проведенной надзорным органом. Ход и рассмотрение дела находится на контроле прокуратуры.