29 июня 2023

Житель ЯНАО организовывал незаконную миграцию десяткам гастарбайтеров

Житель Лабытнанги поставил на миграционный учет 42 иностранца
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка Гимназии №40. Екатеринбург, мигранты, гастарбайтер, рабочая сила, строители в касках, рабочие
В Лабытнанги местный житель поставил на миграционный учет более 40 приезжих Фото:

Житель Лабытнанги (ЯНАО) незаконно поставил на миграционный учет 42 иностранных гражданина. Он регистрировал их на своей площади, без реального намерения предоставлять жилье, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Установлен факт организации незаконной миграции местным жителем и постановки на миграционный учет 42 иностранных граждан без реального намерения предоставить им жилое помещение для проживания. [В отношении его] возбуждены уголовные дела по статьям «Организация незаконной миграции» и «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ», — сообщает в официальном telegram-канале пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Происшествие вскрылось в результате проведенной надзорным органом. Ход и рассмотрение дела находится на контроле прокуратуры.

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Житель Лабытнанги (ЯНАО) незаконно поставил на миграционный учет 42 иностранных гражданина. Он регистрировал их на своей площади, без реального намерения предоставлять жилье, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Установлен факт организации незаконной миграции местным жителем и постановки на миграционный учет 42 иностранных граждан без реального намерения предоставить им жилое помещение для проживания. [В отношении его] возбуждены уголовные дела по статьям «Организация незаконной миграции» и «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ», — сообщает в официальном telegram-канале пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Происшествие вскрылось в результате проведенной надзорным органом. Ход и рассмотрение дела находится на контроле прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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