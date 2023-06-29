Силовики доставили в суд Екатеринбурга опекуна погибшего Далера Бобиева 30 июня 2023 в 13:50 Размер текста - 17 + В Чкаловский районный суд доставили опекуна погибшего 6-летнего Далера Бобиева Фото: Сергей Русанов © URA.RU Силовики привели в Чкаловский райсуд Екатеринбурга опекуна Веронику Наумову погибшего шестилетнего Далера Бобиева. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «В Чкаловский районный суд доставили фигурантку уголовного дела об убийстве малолетнего ребенка, который находился под опекой — Веронику Наумову. Женщину привезли на автомобиле силовиков», — передает корреспондент агентства. Тело Далера Бобиева обнаружили 29 июня в гараже в районе Вторчермета. Опекун ребенка Вероника Наумова призналась силовикам в совершении преступления. По версии женщины, мальчик погиб в результате несчастного случая в ванне. Полная информация о деле Далера Бобиева — в сбойке URA.RU. Силовики привели в Чкаловский райсуд Екатеринбурга опекуна Веронику Наумову погибшего шестилетнего Далера Бобиева. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «В Чкаловский районный суд доставили фигурантку уголовного дела об убийстве малолетнего ребенка, который находился под опекой — Веронику Наумову. Женщину привезли на автомобиле силовиков», — передает корреспондент агентства. Тело Далера Бобиева обнаружили 29 июня в гараже в районе Вторчермета. Опекун ребенка Вероника Наумова призналась силовикам в совершении преступления. По версии женщины, мальчик погиб в результате несчастного случая в ванне. Полная информация о деле Далера Бобиева — в сбойке URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям