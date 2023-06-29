29 июня 2023

Силовики доставили в суд Екатеринбурга опекуна погибшего Далера Бобиева

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Бекмансурову Тимуру. Пермь, судебное засдеание, конвойная служба полиции, конвой в зале суда
В Чкаловский районный суд доставили опекуна погибшего 6-летнего Далера Бобиева Фото:

Силовики привели в Чкаловский райсуд Екатеринбурга опекуна Веронику Наумову погибшего шестилетнего Далера Бобиева. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«В Чкаловский районный суд доставили фигурантку уголовного дела об убийстве малолетнего ребенка, который находился под опекой — Веронику Наумову. Женщину привезли на автомобиле силовиков», — передает корреспондент агентства.

Тело Далера Бобиева обнаружили 29 июня в гараже в районе Вторчермета. Опекун ребенка Вероника Наумова призналась силовикам в совершении преступления. По версии женщины, мальчик погиб в результате несчастного случая в ванне. Полная информация о деле Далера Бобиева — в сбойке URA.RU.

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Силовики привели в Чкаловский райсуд Екатеринбурга опекуна Веронику Наумову погибшего шестилетнего Далера Бобиева. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «В Чкаловский районный суд доставили фигурантку уголовного дела об убийстве малолетнего ребенка, который находился под опекой — Веронику Наумову. Женщину привезли на автомобиле силовиков», — передает корреспондент агентства. Тело Далера Бобиева обнаружили 29 июня в гараже в районе Вторчермета. Опекун ребенка Вероника Наумова призналась силовикам в совершении преступления. По версии женщины, мальчик погиб в результате несчастного случая в ванне. Полная информация о деле Далера Бобиева — в сбойке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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