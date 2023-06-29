Силовики доставили в суд Екатеринбурга опекуна погибшего Далера Бобиева

Силовики привели в Чкаловский райсуд Екатеринбурга опекуна Веронику Наумову погибшего шестилетнего Далера Бобиева. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
«В Чкаловский районный суд доставили фигурантку уголовного дела об убийстве малолетнего ребенка, который находился под опекой — Веронику Наумову. Женщину привезли на автомобиле силовиков», — передает корреспондент агентства.
Тело Далера Бобиева обнаружили 29 июня в гараже в районе Вторчермета. Опекун ребенка Вероника Наумова призналась силовикам в совершении преступления. По версии женщины, мальчик погиб в результате несчастного случая в ванне. Полная информация о деле Далера Бобиева — в сбойке URA.RU.
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