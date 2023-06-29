Главный поставщик титана в РФ в третий раз за полгода повысил зарплату сотрудникам

На «ВСМПО-АВИСМА» сотрудникам в третий раз повысили зарплату

30 июня 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Сотрудникам «ВСМПО-АВИСМА» в третий раз повысили зарплату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Работникам корпорации «ВСМПО-АВИСМА», которое является крупнейшим поставщиком титана во всем мире, в третий раз повышают зарплату. Она вырастет на 9%, сообщили URA.RU представители предприятия. «Еще в начале года нашими акционерами было принято решение о повышении зарплаты сотрудникам в три этапа. Первым этапом мы провели повышение в марте производственному персоналу от 6 до 40%. Второе повышение мы провели в апреле, увеличив заработную плату всем сотрудникам на 6%. И третье увеличение зарплаты всем сотрудникам компании и дочерних организаций будет с 1 июля на 9%», — рассказал член Совета директоров корпорации ВСМПО-АВИСМА Максим Смирнов. Очередное повышение зарплаты приурочили к юбилею корпорации. В начале июля «ВСМПО-АВИСМА» исполнится 90 лет. Ранее URA.RU писало, что в корпорации «ВСМПО-АВИСМА» объявили о втором за год повышении заработной платы. Прибавку в размере 6% получили почти 20 тысяч сотрудников.

Работникам корпорации «ВСМПО-АВИСМА», которое является крупнейшим поставщиком титана во всем мире, в третий раз повышают зарплату. Она вырастет на 9%, сообщили URA.RU представители предприятия. «Еще в начале года нашими акционерами было принято решение о повышении зарплаты сотрудникам в три этапа. Первым этапом мы провели повышение в марте производственному персоналу от 6 до 40%. Второе повышение мы провели в апреле, увеличив заработную плату всем сотрудникам на 6%. И третье увеличение зарплаты всем сотрудникам компании и дочерних организаций будет с 1 июля на 9%», — рассказал член Совета директоров корпорации ВСМПО-АВИСМА Максим Смирнов. Очередное повышение зарплаты приурочили к юбилею корпорации. В начале июля «ВСМПО-АВИСМА» исполнится 90 лет. Ранее URA.RU писало, что в корпорации «ВСМПО-АВИСМА» объявили о втором за год повышении заработной платы. Прибавку в размере 6% получили почти 20 тысяч сотрудников.