29 июня 2023

Главный поставщик титана в РФ в третий раз за полгода повысил зарплату сотрудникам

На «ВСМПО-АВИСМА» сотрудникам в третий раз повысили зарплату
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудникам «ВСМПО-АВИСМА» в третий раз повысили зарплату
Сотрудникам «ВСМПО-АВИСМА» в третий раз повысили зарплату Фото:

Работникам корпорации «ВСМПО-АВИСМА», которое является крупнейшим поставщиком титана во всем мире, в третий раз повышают зарплату. Она вырастет на 9%, сообщили URA.RU представители предприятия.

«Еще в начале года нашими акционерами было принято решение о повышении зарплаты сотрудникам в три этапа. Первым этапом мы провели повышение в марте производственному персоналу от 6 до 40%. Второе повышение мы провели в апреле, увеличив заработную плату всем сотрудникам на 6%. И третье увеличение зарплаты всем сотрудникам компании и дочерних организаций будет с 1 июля на 9%», — рассказал член Совета директоров корпорации ВСМПО-АВИСМА Максим Смирнов.

Очередное повышение зарплаты приурочили к юбилею корпорации. В начале июля «ВСМПО-АВИСМА» исполнится 90 лет.

Ранее URA.RU писало, что в корпорации «ВСМПО-АВИСМА» объявили о втором за год повышении заработной платы. Прибавку в размере 6% получили почти 20 тысяч сотрудников.

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Работникам корпорации «ВСМПО-АВИСМА», которое является крупнейшим поставщиком титана во всем мире, в третий раз повышают зарплату. Она вырастет на 9%, сообщили URA.RU представители предприятия. «Еще в начале года нашими акционерами было принято решение о повышении зарплаты сотрудникам в три этапа. Первым этапом мы провели повышение в марте производственному персоналу от 6 до 40%. Второе повышение мы провели в апреле, увеличив заработную плату всем сотрудникам на 6%. И третье увеличение зарплаты всем сотрудникам компании и дочерних организаций будет с 1 июля на 9%», — рассказал член Совета директоров корпорации ВСМПО-АВИСМА Максим Смирнов. Очередное повышение зарплаты приурочили к юбилею корпорации. В начале июля «ВСМПО-АВИСМА» исполнится 90 лет. Ранее URA.RU писало, что в корпорации «ВСМПО-АВИСМА» объявили о втором за год повышении заработной платы. Прибавку в размере 6% получили почти 20 тысяч сотрудников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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