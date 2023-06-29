Гипнотизеры заставили пермскую предпринимательницу взять кредит

30 июня 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Мошенники загипнотизировали девушку по телефону Фото: Анна Майорова © URA.RU Телефонные мошенники загипнотизировали руководителя пермской кинокомиссии. Пермячку заставили взять кредит в одном банке и перевести деньги на карту в другой банк. Об этом URA.RU сообщила пострадавшая. «Утром мне позвонил мужчина и представился сотрудником следственного комитета. Сказал, что женщина взяла кредит по доверенности от моего имени. Затем подключилась сотрудница Центрального банка. Дальше было все как в бреду. Я не помню, как сама оказалась в банке и взяла на свое имя кредит. Очнулась, когда снимала деньги из банкомата», — рассказала пермячка корреспонденту агентства. Пострадавшая добавила, раньше мошенники ей звонили много раз, и она даже подумать не могла, что попадет в такую ситуацию. Гипнотизеры не давали класть трубку. Они отправляли фотографии удостоверений, чтобы втереться в доверие. Но перевести деньги мошенникам девушка не успела. Из транса ее вывели сотрудники банка, где она брала кредит. Бизнесвумен сразу его закрыла и не понесла никаких финансовых убытков. Ранее URA.RU рассказало, что жительница Березников лишилась квартиры из-за одного телефонного звонка. Чтобы получить свое жилье обратно, ей нужно срочно его продать.

Телефонные мошенники загипнотизировали руководителя пермской кинокомиссии. Пермячку заставили взять кредит в одном банке и перевести деньги на карту в другой банк. Об этом URA.RU сообщила пострадавшая. «Утром мне позвонил мужчина и представился сотрудником следственного комитета. Сказал, что женщина взяла кредит по доверенности от моего имени. Затем подключилась сотрудница Центрального банка. Дальше было все как в бреду. Я не помню, как сама оказалась в банке и взяла на свое имя кредит. Очнулась, когда снимала деньги из банкомата», — рассказала пермячка корреспонденту агентства. Пострадавшая добавила, раньше мошенники ей звонили много раз, и она даже подумать не могла, что попадет в такую ситуацию. Гипнотизеры не давали класть трубку. Они отправляли фотографии удостоверений, чтобы втереться в доверие. Но перевести деньги мошенникам девушка не успела. Из транса ее вывели сотрудники банка, где она брала кредит. Бизнесвумен сразу его закрыла и не понесла никаких финансовых убытков. Ранее URA.RU рассказало, что жительница Березников лишилась квартиры из-за одного телефонного звонка. Чтобы получить свое жилье обратно, ей нужно срочно его продать.