29 июня 2023

Гипнотизеры заставили пермскую предпринимательницу взять кредит

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники загипнотизировали девушку по телефону Фото:

Телефонные мошенники загипнотизировали руководителя пермской кинокомиссии. Пермячку заставили взять кредит в одном банке и перевести деньги на карту в другой банк. Об этом URA.RU сообщила пострадавшая.

«Утром мне позвонил мужчина и представился сотрудником следственного комитета. Сказал, что женщина взяла кредит по доверенности от моего имени. Затем подключилась сотрудница Центрального банка. Дальше было все как в бреду. Я не помню, как сама оказалась в банке и взяла на свое имя кредит. Очнулась, когда снимала деньги из банкомата», — рассказала пермячка корреспонденту агентства.

Пострадавшая добавила, раньше мошенники ей звонили много раз, и она даже подумать не могла, что попадет в такую ситуацию. Гипнотизеры не давали класть трубку. Они отправляли фотографии удостоверений, чтобы втереться в доверие. Но перевести деньги мошенникам девушка не успела. Из транса ее вывели сотрудники банка, где она брала кредит. Бизнесвумен сразу его закрыла и не понесла никаких финансовых убытков.

Ранее URA.RU рассказало, что жительница Березников лишилась квартиры из-за одного телефонного звонка. Чтобы получить свое жилье обратно, ей нужно срочно его продать.

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Телефонные мошенники загипнотизировали руководителя пермской кинокомиссии. Пермячку заставили взять кредит в одном банке и перевести деньги на карту в другой банк. Об этом URA.RU сообщила пострадавшая. «Утром мне позвонил мужчина и представился сотрудником следственного комитета. Сказал, что женщина взяла кредит по доверенности от моего имени. Затем подключилась сотрудница Центрального банка. Дальше было все как в бреду. Я не помню, как сама оказалась в банке и взяла на свое имя кредит. Очнулась, когда снимала деньги из банкомата», — рассказала пермячка корреспонденту агентства. Пострадавшая добавила, раньше мошенники ей звонили много раз, и она даже подумать не могла, что попадет в такую ситуацию. Гипнотизеры не давали класть трубку. Они отправляли фотографии удостоверений, чтобы втереться в доверие. Но перевести деньги мошенникам девушка не успела. Из транса ее вывели сотрудники банка, где она брала кредит. Бизнесвумен сразу его закрыла и не понесла никаких финансовых убытков. Ранее URA.RU рассказало, что жительница Березников лишилась квартиры из-за одного телефонного звонка. Чтобы получить свое жилье обратно, ей нужно срочно его продать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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