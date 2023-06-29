Бастрыкин взял на контроль расследование смерти мужчины в челябинской больнице

30 июня 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по делу о смерти в кыштымской больнице Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приказал докладывать о результатах проверок по делу смерти мужчины в больнице Кыштыма (Челябинская область) после операции на голеностопном суставе. Об этом URA.RU сообщили 30 июня в пресс-службе ведомства. «На телефонную линию информационного центра СКР обратилась дочь мужчины, который умер в больнице Кыштыма. В конце 2022 года ее отец поступил в больницу с переломом голеностопного сустава, его прооперировали. На следующий день мужчина скончался. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению», — уточнили в пресс-службе. Устанавливаются все обстоятельства смерти пациента. Организована процессуальная проверка. Глава СКР поручил руководителю СУ СКР по региону Петру Решетникову доложить о промежуточных результатах проверки и принятом процессуальном решении по делу о смерти в больнице.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приказал докладывать о результатах проверок по делу смерти мужчины в больнице Кыштыма (Челябинская область) после операции на голеностопном суставе. Об этом URA.RU сообщили 30 июня в пресс-службе ведомства. «На телефонную линию информационного центра СКР обратилась дочь мужчины, который умер в больнице Кыштыма. В конце 2022 года ее отец поступил в больницу с переломом голеностопного сустава, его прооперировали. На следующий день мужчина скончался. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению», — уточнили в пресс-службе. Устанавливаются все обстоятельства смерти пациента. Организована процессуальная проверка. Глава СКР поручил руководителю СУ СКР по региону Петру Решетникову доложить о промежуточных результатах проверки и принятом процессуальном решении по делу о смерти в больнице.