Бастрыкин взял на контроль расследование смерти мужчины в челябинской больнице

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приказал докладывать о результатах проверок по делу смерти мужчины в больнице Кыштыма (Челябинская область) после операции на голеностопном суставе. Об этом URA.RU сообщили 30 июня в пресс-службе ведомства.
«На телефонную линию информационного центра СКР обратилась дочь мужчины, который умер в больнице Кыштыма. В конце 2022 года ее отец поступил в больницу с переломом голеностопного сустава, его прооперировали. На следующий день мужчина скончался. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению», — уточнили в пресс-службе.
Устанавливаются все обстоятельства смерти пациента. Организована процессуальная проверка. Глава СКР поручил руководителю СУ СКР по региону Петру Решетникову доложить о промежуточных результатах проверки и принятом процессуальном решении по делу о смерти в больнице.
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