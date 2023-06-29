29 июня 2023

Бастрыкин взял на контроль расследование смерти мужчины в челябинской больнице

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по делу о смерти в кыштымской больнице Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приказал докладывать о результатах проверок по делу смерти мужчины в больнице Кыштыма (Челябинская область) после операции на голеностопном суставе. Об этом URA.RU сообщили 30 июня в пресс-службе ведомства.

«На телефонную линию информационного центра СКР обратилась дочь мужчины, который умер в больнице Кыштыма. В конце 2022 года ее отец поступил в больницу с переломом голеностопного сустава, его прооперировали. На следующий день мужчина скончался. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению», — уточнили в пресс-службе.

Устанавливаются все обстоятельства смерти пациента. Организована процессуальная проверка. Глава СКР поручил руководителю СУ СКР по региону Петру Решетникову доложить о промежуточных результатах проверки и принятом процессуальном решении по делу о смерти в больнице.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приказал докладывать о результатах проверок по делу смерти мужчины в больнице Кыштыма (Челябинская область) после операции на голеностопном суставе. Об этом URA.RU сообщили 30 июня в пресс-службе ведомства. «На телефонную линию информационного центра СКР обратилась дочь мужчины, который умер в больнице Кыштыма. В конце 2022 года ее отец поступил в больницу с переломом голеностопного сустава, его прооперировали. На следующий день мужчина скончался. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению», — уточнили в пресс-службе. Устанавливаются все обстоятельства смерти пациента. Организована процессуальная проверка. Глава СКР поручил руководителю СУ СКР по региону Петру Решетникову доложить о промежуточных результатах проверки и принятом процессуальном решении по делу о смерти в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...