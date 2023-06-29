Власти пермской деревни будут следить за несанкционированной свалкой

30 июня 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Жителей деревни просят пользоваться мусорными контейнерами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Администрация Кишертского округа в Пермском крае начали внимательно следить за несанкционированной свалкой в деревне Кордон. Из-за множественных случаев вывоза отходов на свалку в населенном пункте начали проводить рейды по выявлению нарушителей. Об этом мэрия пишет на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Чтобы в дальнейшем не допускать складирование отходов на несанкционированных свалках, проводятся рейды по выявлению лиц, осуществляющих выброс отходов на свалки. Материалы будут направлены в полицию для подготовки и составления административного протокола», — сообщает администрация. В деревне уже было зафиксировано несколько случаев вывоза отходов на короотвал (склад отходов древесного производства). Жителей просят выбрасывать мусор в специальные контейнеры. Также власти напомнили об административной ответственности за правонарушение — штраф до двух тысяч рублей.

Администрация Кишертского округа в Пермском крае начали внимательно следить за несанкционированной свалкой в деревне Кордон. Из-за множественных случаев вывоза отходов на свалку в населенном пункте начали проводить рейды по выявлению нарушителей. Об этом мэрия пишет на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Чтобы в дальнейшем не допускать складирование отходов на несанкционированных свалках, проводятся рейды по выявлению лиц, осуществляющих выброс отходов на свалки. Материалы будут направлены в полицию для подготовки и составления административного протокола», — сообщает администрация. В деревне уже было зафиксировано несколько случаев вывоза отходов на короотвал (склад отходов древесного производства). Жителей просят выбрасывать мусор в специальные контейнеры. Также власти напомнили об административной ответственности за правонарушение — штраф до двух тысяч рублей.