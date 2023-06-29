29 июня 2023

Власти пермской деревни будут следить за несанкционированной свалкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет жителей на улице Цветная. Пермь, мусор, бомжатник, свалка
Жителей деревни просят пользоваться мусорными контейнерами Фото:

Администрация Кишертского округа в Пермском крае начали внимательно следить за несанкционированной свалкой в деревне Кордон. Из-за множественных случаев вывоза отходов на свалку в населенном пункте начали проводить рейды по выявлению нарушителей. Об этом мэрия пишет на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Чтобы в дальнейшем не допускать складирование отходов на несанкционированных свалках, проводятся рейды по выявлению лиц, осуществляющих выброс отходов на свалки. Материалы будут направлены в полицию для подготовки и составления административного протокола», — сообщает администрация.

В деревне уже было зафиксировано несколько случаев вывоза отходов на короотвал (склад отходов древесного производства). Жителей просят выбрасывать мусор в специальные контейнеры. Также власти напомнили об административной ответственности за правонарушение — штраф до двух тысяч рублей.

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Администрация Кишертского округа в Пермском крае начали внимательно следить за несанкционированной свалкой в деревне Кордон. Из-за множественных случаев вывоза отходов на свалку в населенном пункте начали проводить рейды по выявлению нарушителей. Об этом мэрия пишет на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Чтобы в дальнейшем не допускать складирование отходов на несанкционированных свалках, проводятся рейды по выявлению лиц, осуществляющих выброс отходов на свалки. Материалы будут направлены в полицию для подготовки и составления административного протокола», — сообщает администрация. В деревне уже было зафиксировано несколько случаев вывоза отходов на короотвал (склад отходов древесного производства). Жителей просят выбрасывать мусор в специальные контейнеры. Также власти напомнили об административной ответственности за правонарушение — штраф до двух тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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