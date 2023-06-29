Тюменцев напугали змеи во дворах многоэтажек. Фото, видео

30 июня 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Найти пресмыкающихся можно на улице Белинского и в районе проезда Геологоразведчиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени жителей напугали змеи, ползающие во дворах жилых домов. Об этом горожане сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По их слова, пресмыкающихся видели на улице Белинского и в районе проезда Геологоразведчиков. «По адресу Белинского, 1А во дворе обнаружена змея, скорее всего, это уж, но мало приятного, когда идешь и во дворе проползает. После того как ползучая была обнаружена, она скрылась под фасадом многоэтажного дома», — написала Ирина Мартемьянова в группе «ЧС Тюмень». Другой тюменец в посте отметил, что видел змею возле детской площадки. «Замечена змейка на парковке рядом с детской площадкой на улице Геологоразведчиков, 4», — поделился житель. Как рассказал URA.RU заведующий кафедрой общей биологии ГАУ Северного Зауралья, доктор биологических наук Александр Лящев, ужи не представляют опасности для людей, поэтому их не стоит бояться. Появиться в городе они могли из-за неблагоприятных условий обитания. «Ужи не опасны. Условия были неблагоприятные у них, поэтому они могли появиться в городе. Но это единичные случаи», — поделился в разговоре с корреспондентом профессор. Змея на улице Белинского Фото: Ирина Мартемьянова в соцсети «ВКонтакте»

В Тюмени жителей напугали змеи, ползающие во дворах жилых домов. Об этом горожане сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По их слова, пресмыкающихся видели на улице Белинского и в районе проезда Геологоразведчиков. «По адресу Белинского, 1А во дворе обнаружена змея, скорее всего, это уж, но мало приятного, когда идешь и во дворе проползает. После того как ползучая была обнаружена, она скрылась под фасадом многоэтажного дома», — написала Ирина Мартемьянова в группе «ЧС Тюмень». Другой тюменец в посте отметил, что видел змею возле детской площадки. «Замечена змейка на парковке рядом с детской площадкой на улице Геологоразведчиков, 4», — поделился житель. Как рассказал URA.RU заведующий кафедрой общей биологии ГАУ Северного Зауралья, доктор биологических наук Александр Лящев, ужи не представляют опасности для людей, поэтому их не стоит бояться. Появиться в городе они могли из-за неблагоприятных условий обитания. «Ужи не опасны. Условия были неблагоприятные у них, поэтому они могли появиться в городе. Но это единичные случаи», — поделился в разговоре с корреспондентом профессор.