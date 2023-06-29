29 июня 2023

Тюменцев напугали змеи во дворах многоэтажек. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Найти пресмыкающихся можно на улице Белинского и в районе проезда Геологоразведчиков Фото:

В Тюмени жителей напугали змеи, ползающие во дворах жилых домов. Об этом горожане сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По их слова, пресмыкающихся видели на улице Белинского и в районе проезда Геологоразведчиков.

«По адресу Белинского, 1А во дворе обнаружена змея, скорее всего, это уж, но мало приятного, когда идешь и во дворе проползает. После того как ползучая была обнаружена, она скрылась под фасадом многоэтажного дома», — написала Ирина Мартемьянова в группе «ЧС Тюмень».

Другой тюменец в посте отметил, что видел змею возле детской площадки. «Замечена змейка на парковке рядом с детской площадкой на улице Геологоразведчиков, 4», — поделился житель.

Как рассказал URA.RU заведующий кафедрой общей биологии ГАУ Северного Зауралья, доктор биологических наук Александр Лящев, ужи не представляют опасности для людей, поэтому их не стоит бояться. Появиться в городе они могли из-за неблагоприятных условий обитания. «Ужи не опасны. Условия были неблагоприятные у них, поэтому они могли появиться в городе. Но это единичные случаи», — поделился в разговоре с корреспондентом профессор.

Змея на улице Белинского
Змея на улице Белинского
Фото:

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В Тюмени жителей напугали змеи, ползающие во дворах жилых домов. Об этом горожане сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По их слова, пресмыкающихся видели на улице Белинского и в районе проезда Геологоразведчиков. «По адресу Белинского, 1А во дворе обнаружена змея, скорее всего, это уж, но мало приятного, когда идешь и во дворе проползает. После того как ползучая была обнаружена, она скрылась под фасадом многоэтажного дома», — написала Ирина Мартемьянова в группе «ЧС Тюмень». Другой тюменец в посте отметил, что видел змею возле детской площадки. «Замечена змейка на парковке рядом с детской площадкой на улице Геологоразведчиков, 4», — поделился житель. Как рассказал URA.RU заведующий кафедрой общей биологии ГАУ Северного Зауралья, доктор биологических наук Александр Лящев, ужи не представляют опасности для людей, поэтому их не стоит бояться. Появиться в городе они могли из-за неблагоприятных условий обитания. «Ужи не опасны. Условия были неблагоприятные у них, поэтому они могли появиться в городе. Но это единичные случаи», — поделился в разговоре с корреспондентом профессор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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