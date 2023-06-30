Депутаты Госдумы займутся борьбой с одиночеством россиян после ухода Tinder

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Разное. Курган , горе, безработица, одиночество, печаль, мужчина, безработный
В России нужно составить рейтинг самых одиноких регионов России, сказал Владислав Даванков Фото:

России нужен свой проект по борьбе с одиночеством граждан в рамках национального проекта «Демография». Это стало актуальным на фоне ухода приложения для знакомств Tinder. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков, заявив, что сначала нужно создать рейтинг «самых одиноких» российских регионов.

«На смену Tinder должен прийти федеральный проект по борьбе с одиночеством. <…> Такой проект я предложил запустить [вице-премьеру РФ] Татьяне Голиковой. На старте нужно составить рейтинг самых одиноких регионов страны», — заявил Владислав Даванков в разговоре с ТАСС.

Он подчеркнул, что речь идет не только о сервисах для знакомств. По его словам, согласно опросам, более 60 миллионов россиян чувствуют себя одинокими.

Ранее представители американской компании Match Group, владеющей Tinder, сообщили о прекращении работы приложения в России. Также перестали продлеваться платные подписки у российских пользователей. Однако некоторые граждане сообщили, что сервис для знакомств работает при использовании VPN.

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России нужен свой проект по борьбе с одиночеством граждан в рамках национального проекта «Демография». Это стало актуальным на фоне ухода приложения для знакомств Tinder. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков, заявив, что сначала нужно создать рейтинг «самых одиноких» российских регионов. «На смену Tinder должен прийти федеральный проект по борьбе с одиночеством. <…> Такой проект я предложил запустить [вице-премьеру РФ] Татьяне Голиковой. На старте нужно составить рейтинг самых одиноких регионов страны», — заявил Владислав Даванков в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что речь идет не только о сервисах для знакомств. По его словам, согласно опросам, более 60 миллионов россиян чувствуют себя одинокими. Ранее представители американской компании Match Group, владеющей Tinder, сообщили о прекращении работы приложения в России. Также перестали продлеваться платные подписки у российских пользователей. Однако некоторые граждане сообщили, что сервис для знакомств работает при использовании VPN.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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