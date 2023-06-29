29 июня 2023

Пермячка четыре года похищала деньги со счета ТСЖ

© Служба новостей «URA.RU»
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В общей сложности сотрудница ТСЖ присвоила больше 2,05 миллионов Фото:

Бухгалтер пермского ТСЖ в течение четырех лет похищала деньги со счета организации. За это время она успела присвоить себе более 2,5 миллиона рублей.

«С июня 2018 по июнь 2022 года главный бухгалтер ТСЖ в Перми похищала деньги жильцов со счета организации. За четыре года женщина присвоила свыше 2,5 млн рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению», — рассказали в прокуратуре Пермского края.

В отношении сотрудницы ТСЖ было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Сейчас расследование завершено, дело направлено на рассмотрение в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

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Бухгалтер пермского ТСЖ в течение четырех лет похищала деньги со счета организации. За это время она успела присвоить себе более 2,5 миллиона рублей. «С июня 2018 по июнь 2022 года главный бухгалтер ТСЖ в Перми похищала деньги жильцов со счета организации. За четыре года женщина присвоила свыше 2,5 млн рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению», — рассказали в прокуратуре Пермского края. В отношении сотрудницы ТСЖ было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Сейчас расследование завершено, дело направлено на рассмотрение в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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