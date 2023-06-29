Пермячка четыре года похищала деньги со счета ТСЖ

Бухгалтер пермского ТСЖ в течение четырех лет похищала деньги со счета организации. За это время она успела присвоить себе более 2,5 миллиона рублей.
«С июня 2018 по июнь 2022 года главный бухгалтер ТСЖ в Перми похищала деньги жильцов со счета организации. За четыре года женщина присвоила свыше 2,5 млн рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению», — рассказали в прокуратуре Пермского края.
В отношении сотрудницы ТСЖ было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Сейчас расследование завершено, дело направлено на рассмотрение в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.