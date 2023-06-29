Организаторов подпольного игрового клуба в Пермском крае оставили на свободе

В Лысьве (Пермский край) осуждены организаторы подпольного игрового клуба. Деятельность предприимчивые пермяки организовали под видом благотворительного фонда. Всех пятерых обвиняемых суд оставил на свободе.
«Лысьвенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины и четырех женщин, которые организовали под видом благотворительного фонда „Добрая рука“ подпольный игровой клуб. Организатор незаконного клуба приговорен к штрафу в размере 600 тысяч рублей, а четыре его подельницы будут обязаны выплатить по 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Подпольное заведение силовики обнаружили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В ходе обысков из клуба было изъято более 30 единиц игрового оборудования.
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