29 июня 2023

Организаторов подпольного игрового клуба в Пермском крае оставили на свободе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд в подпольное казино. Екатеринбург, казино
Свыше 30 единиц игрового оборудования изъяли в клубе силовики Фото:

В Лысьве (Пермский край) осуждены организаторы подпольного игрового клуба. Деятельность предприимчивые пермяки организовали под видом благотворительного фонда. Всех пятерых обвиняемых суд оставил на свободе.

«Лысьвенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины и четырех женщин, которые организовали под видом благотворительного фонда „Добрая рука“ подпольный игровой клуб. Организатор незаконного клуба приговорен к штрафу в размере 600 тысяч рублей, а четыре его подельницы будут обязаны выплатить по 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Подпольное заведение силовики обнаружили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В ходе обысков из клуба было изъято более 30 единиц игрового оборудования.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лысьве (Пермский край) осуждены организаторы подпольного игрового клуба. Деятельность предприимчивые пермяки организовали под видом благотворительного фонда. Всех пятерых обвиняемых суд оставил на свободе. «Лысьвенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины и четырех женщин, которые организовали под видом благотворительного фонда „Добрая рука“ подпольный игровой клуб. Организатор незаконного клуба приговорен к штрафу в размере 600 тысяч рублей, а четыре его подельницы будут обязаны выплатить по 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Подпольное заведение силовики обнаружили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В ходе обысков из клуба было изъято более 30 единиц игрового оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...