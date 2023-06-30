Red Wings в июле запустит прямые рейсы из Москвы в Кутаиси 30 июня 2023 в 18:48 Размер текста - 17 + Полет из Москвы в Кутаиси займет 3 часа 40 минут, сообщили в Red Wings Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Российская авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы из Москвы в грузинский город Кутаиси с 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Рейсы Москва-Кутаиси стартуют 10 июля», — говорится в сообщении . Информация опубликована на сайте авиаперевозчика. В компании уточнили, что полет будет длиться 3 часа 40 минут, а сами перелеты будут осуществляться на лайнерах SSJ100. Ранее разрешение на рейсы из Москвы в Грузию получила компания «Азимут». 19 мая из аэропорта Внуково вылетел первый за четыре года самолет в Тбилиси. Российская авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы из Москвы в грузинский город Кутаиси с 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Рейсы Москва-Кутаиси стартуют 10 июля», — говорится в сообщении. Информация опубликована на сайте авиаперевозчика. В компании уточнили, что полет будет длиться 3 часа 40 минут, а сами перелеты будут осуществляться на лайнерах SSJ100. Ранее разрешение на рейсы из Москвы в Грузию получила компания «Азимут». 19 мая из аэропорта Внуково вылетел первый за четыре года самолет в Тбилиси. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям