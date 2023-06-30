Red Wings в июле запустит прямые рейсы из Москвы в Кутаиси

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, ред вингс, авиация, самолет, red wings
Полет из Москвы в Кутаиси займет 3 часа 40 минут, сообщили в Red Wings Фото:

Российская авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы из Москвы в грузинский город Кутаиси с 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Рейсы Москва-Кутаиси стартуют 10 июля», — говорится в сообщении. Информация опубликована на сайте авиаперевозчика. В компании уточнили, что полет будет длиться 3 часа 40 минут, а сами перелеты будут осуществляться на лайнерах SSJ100.

Ранее разрешение на рейсы из Москвы в Грузию получила компания «Азимут». 19 мая из аэропорта Внуково вылетел первый за четыре года самолет в Тбилиси.

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Российская авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы из Москвы в грузинский город Кутаиси с 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Рейсы Москва-Кутаиси стартуют 10 июля», — говорится в сообщении. Информация опубликована на сайте авиаперевозчика. В компании уточнили, что полет будет длиться 3 часа 40 минут, а сами перелеты будут осуществляться на лайнерах SSJ100. Ранее разрешение на рейсы из Москвы в Грузию получила компания «Азимут». 19 мая из аэропорта Внуково вылетел первый за четыре года самолет в Тбилиси.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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