На открытии нового цеха «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде (Свердловская область) прошел боксерский турнир среди работников предприятия. В корпорации не первый раз устраивают такие поединки, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«„Ударная десятка“ — это наш корпоративный проект по спортивным единоборствам совместно с „Ростехом“. На территории предприятия он проводится уже в пятый раз, ежегодно в нем участвуют десятки сотрудников», — рассказали представители «ВСМПО-Ависма».
Очередной турнир был приурочен к открытию цеха №55 по механической обработке изделий из титана, на который потратили 3,2 млрд рублей. На ринг вышли несколько пар боксеров — сотрудники предприятия. Они выступают не только в стенах предприятия, но и ездят на соревнования в другие города. Ежегодно на спортивную программу на «ВСМПО-Ависма» выделяют 3 млн рублей.
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