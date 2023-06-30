Боксеры подрались в новом цехе «ВСМПО-Ависма». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодно на предприятии проходит турнир «Ударная десятка» по боксу среди сотрудников
Ежегодно на предприятии проходит турнир «Ударная десятка» по боксу среди сотрудников Фото:

На открытии нового цеха «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде (Свердловская область) прошел боксерский турнир среди работников предприятия. В корпорации не первый раз устраивают такие поединки, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«„Ударная десятка“ — это наш корпоративный проект по спортивным единоборствам совместно с „Ростехом“. На территории предприятия он проводится уже в пятый раз, ежегодно в нем участвуют десятки сотрудников», — рассказали представители «ВСМПО-Ависма».

Очередной турнир был приурочен к открытию цеха №55 по механической обработке изделий из титана, на который потратили 3,2 млрд рублей. На ринг вышли несколько пар боксеров — сотрудники предприятия. Они выступают не только в стенах предприятия, но и ездят на соревнования в другие города. Ежегодно на спортивную программу на «ВСМПО-Ависма» выделяют 3 млн рублей.

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На открытии нового цеха «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде (Свердловская область) прошел боксерский турнир среди работников предприятия. В корпорации не первый раз устраивают такие поединки, передает корреспондент URA.RU с места событий. «„Ударная десятка“ — это наш корпоративный проект по спортивным единоборствам совместно с „Ростехом“. На территории предприятия он проводится уже в пятый раз, ежегодно в нем участвуют десятки сотрудников», — рассказали представители «ВСМПО-Ависма». Очередной турнир был приурочен к открытию цеха №55 по механической обработке изделий из титана, на который потратили 3,2 млрд рублей. На ринг вышли несколько пар боксеров — сотрудники предприятия. Они выступают не только в стенах предприятия, но и ездят на соревнования в другие города. Ежегодно на спортивную программу на «ВСМПО-Ависма» выделяют 3 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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