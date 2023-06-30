Боксеры подрались в новом цехе «ВСМПО-Ависма». Фото

30 июня 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

Ежегодно на предприятии проходит турнир «Ударная десятка» по боксу среди сотрудников Фото: Владимир Жабриков, URA.RU На открытии нового цеха «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде (Свердловская область) прошел боксерский турнир среди работников предприятия. В корпорации не первый раз устраивают такие поединки, передает корреспондент URA.RU с места событий. «„Ударная десятка“ — это наш корпоративный проект по спортивным единоборствам совместно с „Ростехом“. На территории предприятия он проводится уже в пятый раз, ежегодно в нем участвуют десятки сотрудников», — рассказали представители «ВСМПО-Ависма». Очередной турнир был приурочен к открытию цеха №55 по механической обработке изделий из титана, на который потратили 3,2 млрд рублей. На ринг вышли несколько пар боксеров — сотрудники предприятия. Они выступают не только в стенах предприятия, но и ездят на соревнования в другие города. Ежегодно на спортивную программу на «ВСМПО-Ависма» выделяют 3 млн рублей.

На открытии нового цеха «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде (Свердловская область) прошел боксерский турнир среди работников предприятия. В корпорации не первый раз устраивают такие поединки, передает корреспондент URA.RU с места событий. «„Ударная десятка“ — это наш корпоративный проект по спортивным единоборствам совместно с „Ростехом“. На территории предприятия он проводится уже в пятый раз, ежегодно в нем участвуют десятки сотрудников», — рассказали представители «ВСМПО-Ависма». Очередной турнир был приурочен к открытию цеха №55 по механической обработке изделий из титана, на который потратили 3,2 млрд рублей. На ринг вышли несколько пар боксеров — сотрудники предприятия. Они выступают не только в стенах предприятия, но и ездят на соревнования в другие города. Ежегодно на спортивную программу на «ВСМПО-Ависма» выделяют 3 млн рублей.