Депутат Госдумы Затулин допустил новые волны мобилизации в России

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Не исключено, что Россию могут ждать новые волны мобилизации, сказал Константин Затулин Фото:

России могут потребоваться новые волны мобилизации, так как теперь страна сражается не только с Украиной, а с коллективным Западом. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Я совсем не исключаю, что будем смотреть на происходящее, что потребуются еще какие-то усилия, еще какие-то мобилизации. Я, например, совершенно не убежден в том, что мы справимся теми силами, которые на сегодня есть», — сказал Константин Затулин в эфире радио «Говорит Москва».

Депутат подчеркнул, что сейчас Россия воюет не только с Украиной, а с коллективным Западом, который пытается навредить стране. По его словам, противники Москвы не хотели бы, чтобы россияне воспринимали все конфликты как Отечественную войну. «Потому что отечественные войны русский народ не проигрывает», — заключил Затулин.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что на данный момент необходимости в новой волне мобилизации нет. Однако он подчеркнул, что силы российской армии необходимо восстанавливать.

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России могут потребоваться новые волны мобилизации, так как теперь страна сражается не только с Украиной, а с коллективным Западом. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Я совсем не исключаю, что будем смотреть на происходящее, что потребуются еще какие-то усилия, еще какие-то мобилизации. Я, например, совершенно не убежден в том, что мы справимся теми силами, которые на сегодня есть», — сказал Константин Затулин в эфире радио «Говорит Москва». Депутат подчеркнул, что сейчас Россия воюет не только с Украиной, а с коллективным Западом, который пытается навредить стране. По его словам, противники Москвы не хотели бы, чтобы россияне воспринимали все конфликты как Отечественную войну. «Потому что отечественные войны русский народ не проигрывает», — заключил Затулин. Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что на данный момент необходимости в новой волне мобилизации нет. Однако он подчеркнул, что силы российской армии необходимо восстанавливать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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