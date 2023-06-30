Депутат Госдумы Затулин допустил новые волны мобилизации в России

30 июня 2023 в 21:47 Размер текста - 17 +

Не исключено, что Россию могут ждать новые волны мобилизации, сказал Константин Затулин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU России могут потребоваться новые волны мобилизации, так как теперь страна сражается не только с Украиной, а с коллективным Западом. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Я совсем не исключаю, что будем смотреть на происходящее, что потребуются еще какие-то усилия, еще какие-то мобилизации. Я, например, совершенно не убежден в том, что мы справимся теми силами, которые на сегодня есть», — сказал Константин Затулин в эфире радио «Говорит Москва». Депутат подчеркнул, что сейчас Россия воюет не только с Украиной, а с коллективным Западом, который пытается навредить стране. По его словам, противники Москвы не хотели бы, чтобы россияне воспринимали все конфликты как Отечественную войну. «Потому что отечественные войны русский народ не проигрывает», — заключил Затулин. Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что на данный момент необходимости в новой волне мобилизации нет. Однако он подчеркнул, что силы российской армии необходимо восстанавливать.

России могут потребоваться новые волны мобилизации, так как теперь страна сражается не только с Украиной, а с коллективным Западом. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Я совсем не исключаю, что будем смотреть на происходящее, что потребуются еще какие-то усилия, еще какие-то мобилизации. Я, например, совершенно не убежден в том, что мы справимся теми силами, которые на сегодня есть», — сказал Константин Затулин в эфире радио «Говорит Москва». Депутат подчеркнул, что сейчас Россия воюет не только с Украиной, а с коллективным Западом, который пытается навредить стране. По его словам, противники Москвы не хотели бы, чтобы россияне воспринимали все конфликты как Отечественную войну. «Потому что отечественные войны русский народ не проигрывает», — заключил Затулин. Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что на данный момент необходимости в новой волне мобилизации нет. Однако он подчеркнул, что силы российской армии необходимо восстанавливать.