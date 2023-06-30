Бастрыкин приказал проверить, почему курганский ветеран войны осталась без жилищного сертификата

30 июня 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил проверить возможное нарушение прав ветерана войны в Курганской области Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил выяснить, почему в Курганской области ветеран Великой Отечественной войны не получила сертификат за сгоревший дом. Об этом сообщается в telegram-канале «Следком». «В СМИ сообщается, что в деревне Плоская Курганской области ветеран Великой Отечественной войны не может получить положенные ей по закону выплаты для приобретения жилья. По данному факту следственными органами СК России по Курганской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — написано в посте ведомства. По информации ведомства, Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Курганской области Богдану Францишко доложить о ходе доследственной проверки по факту возможного нарушения прав 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Ранее в СМИ сообщалось, что в Курганской области ветеран Великой Отечественной войны, лишившаяся в майском пожаре дома, не может получить жилищный сертификат. Дом пенсионерки сгорел 7 мая в деревне Плоская Шадринского округа, он был единственным жильем ветерана.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил выяснить, почему в Курганской области ветеран Великой Отечественной войны не получила сертификат за сгоревший дом. Об этом сообщается в telegram-канале «Следком». «В СМИ сообщается, что в деревне Плоская Курганской области ветеран Великой Отечественной войны не может получить положенные ей по закону выплаты для приобретения жилья. По данному факту следственными органами СК России по Курганской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — написано в посте ведомства. По информации ведомства, Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Курганской области Богдану Францишко доложить о ходе доследственной проверки по факту возможного нарушения прав 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Ранее в СМИ сообщалось, что в Курганской области ветеран Великой Отечественной войны, лишившаяся в майском пожаре дома, не может получить жилищный сертификат. Дом пенсионерки сгорел 7 мая в деревне Плоская Шадринского округа, он был единственным жильем ветерана.