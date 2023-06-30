Зеленскому не разрешили появляться на саммите ЕС и стран Латинской Америки

01 июля 2023 в 00:16 Размер текста - 17 +

Зеленский выразил недовольство по поводу запрета на посещение саммита Фото: Официальный сайт президента Украины Некоторые лидеры Латинской Америки заблокировали приглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). На это пожаловался украинский лидер. «Он (глава правительства Испании Педр Санчес — прим URA.RU) пригласил меня, но некоторые лидеры Латинской Америки заблокировали это приглашение», — признался Зеленский в опубликованном интервью в испанском агентстве EFE. Лидер Украины придумал план, по которому он все же получит влияние в Латинской Америке, пишет газета газета La Vanguardia. Для этого он займется председательством Испании в Евросоюзе. По его мнению, ему это поможет. Ранее руководство Европейского вещательного союза отклонило просьбу Зеленского обратиться к слушателям и зрителям международного песенного конкурса Евровидение-2023. Представителя Европейского вещательного союза аргументировал запрет тем, что на песенном конкурсе недопустимы политические обращения.

Некоторые лидеры Латинской Америки заблокировали приглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). На это пожаловался украинский лидер. «Он (глава правительства Испании Педр Санчес — прим URA.RU) пригласил меня, но некоторые лидеры Латинской Америки заблокировали это приглашение», — признался Зеленский в опубликованном интервью в испанском агентстве EFE. Лидер Украины придумал план, по которому он все же получит влияние в Латинской Америке, пишет газета газета La Vanguardia. Для этого он займется председательством Испании в Евросоюзе. По его мнению, ему это поможет. Ранее руководство Европейского вещательного союза отклонило просьбу Зеленского обратиться к слушателям и зрителям международного песенного конкурса Евровидение-2023. Представителя Европейского вещательного союза аргументировал запрет тем, что на песенном конкурсе недопустимы политические обращения.