30 июня 2023

Зеленскому не разрешили появляться на саммите ЕС и стран Латинской Америки

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Зеленский выразил недовольство по поводу запрета на посещение саммита Фото:

Некоторые лидеры Латинской Америки заблокировали приглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). На это пожаловался украинский лидер.

«Он (глава правительства Испании Педр Санчес — прим URA.RU) пригласил меня, но некоторые лидеры Латинской Америки заблокировали это приглашение», — признался Зеленский в опубликованном интервью в испанском агентстве EFE. Лидер Украины придумал план, по которому он все же получит влияние в Латинской Америке, пишет газета газета La Vanguardia. Для этого он займется председательством Испании в Евросоюзе. По его мнению, ему это поможет.

Ранее руководство Европейского вещательного союза отклонило просьбу Зеленского обратиться к слушателям и зрителям международного песенного конкурса Евровидение-2023. Представителя Европейского вещательного союза аргументировал запрет тем, что на песенном конкурсе недопустимы политические обращения.

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Некоторые лидеры Латинской Америки заблокировали приглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). На это пожаловался украинский лидер. «Он (глава правительства Испании Педр Санчес — прим URA.RU) пригласил меня, но некоторые лидеры Латинской Америки заблокировали это приглашение», — признался Зеленский в опубликованном интервью в испанском агентстве EFE. Лидер Украины придумал план, по которому он все же получит влияние в Латинской Америке, пишет газета газета La Vanguardia. Для этого он займется председательством Испании в Евросоюзе. По его мнению, ему это поможет. Ранее руководство Европейского вещательного союза отклонило просьбу Зеленского обратиться к слушателям и зрителям международного песенного конкурса Евровидение-2023. Представителя Европейского вещательного союза аргументировал запрет тем, что на песенном конкурсе недопустимы политические обращения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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