Российские войска уничтожили пункты управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк»

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Вооруженные силы РФ. stock, пуск, ракета, искандер, stock
Россия поразила высокоточным оружием украинскую военную инфрастуктуру, отметил Игорь Конашенков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России поразила пункты управления оперативно-тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Донецк». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга ведомства.

«Россией нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк», — рассказал Конашенков. Его слова приводит Минобороны РФ в своем telegram-канале. Он также отметил, что цель удара была достигнута.

За прошедшие сутки Россия поразила украинское хранилище с топливом. Подразделение ВСУ «Запорожье» пользовалось им для наступления на позиции РФ.

Украина перешла в контрнаступления в начале июня. Атака на запорожском направлении провалилась из-за российской усиленной линии обороны. По мнению военного корреспондента «Украина.ру» Василия Ткача, ВСУ могут начать атаку на донецком, луганском и харьковским направлениях.

Он отметил, что на них идут плотные бои. Наступление по харьковскому направлению осложняется из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС. Однако после полного осушения водохранилища, появится сухопутная связь между двумя берегами.

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Армия России поразила пункты управления оперативно-тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Донецк». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга ведомства. «Россией нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк», — рассказал Конашенков. Его слова приводит Минобороны РФ в своем telegram-канале. Он также отметил, что цель удара была достигнута. За прошедшие сутки Россия поразила украинское хранилище с топливом. Подразделение ВСУ «Запорожье» пользовалось им для наступления на позиции РФ. Украина перешла в контрнаступления в начале июня. Атака на запорожском направлении провалилась из-за российской усиленной линии обороны. По мнению военного корреспондента «Украина.ру» Василия Ткача, ВСУ могут начать атаку на донецком, луганском и харьковским направлениях. Он отметил, что на них идут плотные бои. Наступление по харьковскому направлению осложняется из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС. Однако после полного осушения водохранилища, появится сухопутная связь между двумя берегами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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