Бастрыкину предоставят доклад о нарушении прав жильцов в Свердловской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки информации о нарушении прав жильцов дома в городе Карпинске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о промежуточных результатах проверки. Доложить о принятом по ее итогам процессуальном решении, а также проделанной работе по восстановлению жилищных прав граждан», — рассказали в официальном telegram-канале СК РФ.
По информации ведомства в Карпинске в многоквартирном доме по улице Ленина, 1952 года постройки, в квартирах присутствует сырость, плесень и грибок. В подвале скапливается вода, прогнили полы, а между ними и стенами образовались щели. «Одна из проживающих там пенсионерок была вынуждена переехать в общий коридор из-за небезопасных условий в ее квартире», — сообщили в СК РФ.
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Карпинск. На момент публикации ответ не поступил.
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