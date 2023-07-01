01 июля 2023

Бастрыкину предоставят доклад о нарушении прав жильцов в Свердловской области

Бастрыкин проверит жалобу жильцов аварийного дома в городе Карпинск
© Служба новостей «URA.RU»
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Александру Бастрыкину предоставят доклад о результатах проверки Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки информации о нарушении прав жильцов дома в городе Карпинске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о промежуточных результатах проверки. Доложить о принятом по ее итогам процессуальном решении, а также проделанной работе по восстановлению жилищных прав граждан», — рассказали в официальном telegram-канале СК РФ.

По информации ведомства в Карпинске в многоквартирном доме по улице Ленина, 1952 года постройки, в квартирах присутствует сырость, плесень и грибок. В подвале скапливается вода, прогнили полы, а между ними и стенами образовались щели. «Одна из проживающих там пенсионерок была вынуждена переехать в общий коридор из-за небезопасных условий в ее квартире», — сообщили в СК РФ.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Карпинск. На момент публикации ответ не поступил.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки информации о нарушении прав жильцов дома в городе Карпинске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о промежуточных результатах проверки. Доложить о принятом по ее итогам процессуальном решении, а также проделанной работе по восстановлению жилищных прав граждан», — рассказали в официальном telegram-канале СК РФ. По информации ведомства в Карпинске в многоквартирном доме по улице Ленина, 1952 года постройки, в квартирах присутствует сырость, плесень и грибок. В подвале скапливается вода, прогнили полы, а между ними и стенами образовались щели. «Одна из проживающих там пенсионерок была вынуждена переехать в общий коридор из-за небезопасных условий в ее квартире», — сообщили в СК РФ. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Карпинск. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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