Baza: негодного мобилизованного из Владивостока осудили за отказ ехать на спецоперацию

02 июля 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Отказавшегося ехать на фронт мобилизованного приговорили почти к трем годам колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мобилизованного из Владивостока с категорией здоровья «Д» (не годен к военной службе) приговорили к двум годам и 10 месяцам лишения свободы за отказ ехать в зону спецоперации на Украине. По мнению Владивостокского гарнизонного суда, состояние здоровья военнослужащего ухудшилось уже после призыва, поэтому он и совершил преступление. Об этом написали в telegram-канале Baza. Андрей Челноков был призван на военную службу 22 сентября. По его словам, тогда он находился на лечении ряда заболеваний. После медкомиссии категорию здоровья военнослужащему поменяли на «Б», а позже выпустили два приказа об отправке на фронт. «В ответ мобилизованный попросил дать ему закончить лечение — к тому же он подал иск из-за некорректного проведения комиссии. Тогда Андрею устроили повторные ВВК (военно-врачебная комиссия — прим. URA.RU), и лишь в марте подтвердили категорию „Д“. Тем не менее Владивостокский гарнизонный суд признал мужчину виновным в неисполнении приказа», — говорится в telegram-канале. URA.RU направило запрос во Владивостокский гарнизонный суд для уточнения информации. Ответ ожидается.

Мобилизованного из Владивостока с категорией здоровья «Д» (не годен к военной службе) приговорили к двум годам и 10 месяцам лишения свободы за отказ ехать в зону спецоперации на Украине. По мнению Владивостокского гарнизонного суда, состояние здоровья военнослужащего ухудшилось уже после призыва, поэтому он и совершил преступление. Об этом написали в telegram-канале Baza. Андрей Челноков был призван на военную службу 22 сентября. По его словам, тогда он находился на лечении ряда заболеваний. После медкомиссии категорию здоровья военнослужащему поменяли на «Б», а позже выпустили два приказа об отправке на фронт. «В ответ мобилизованный попросил дать ему закончить лечение — к тому же он подал иск из-за некорректного проведения комиссии. Тогда Андрею устроили повторные ВВК (военно-врачебная комиссия — прим. URA.RU), и лишь в марте подтвердили категорию „Д“. Тем не менее Владивостокский гарнизонный суд признал мужчину виновным в неисполнении приказа», — говорится в telegram-канале. URA.RU направило запрос во Владивостокский гарнизонный суд для уточнения информации. Ответ ожидается.