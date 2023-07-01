Житель Заречного (Свердловская область) Василий Галихин создал первое в России передвижное велокафе. Подобные заведения есть на юге РФ, однако они стационарные, а у свердловчанина автономное.
«На российском юге нечто подобное уже есть. Но все южные велокафе стационарные — хозяева приезжают в какой-нибудь парк или на набережную, договариваются, подключаются к электричеству, к воде и торгуют весь день на одном месте. Я взял такое велокафе за основу и сделал его мобильным», — передает слова Василия Галихина пресс-служба правительства Свердловской области.
По словам свердловчанина, в велокафе есть электричество, чтобы работали мини-холодильники, а также можно было зарядить телефон. Кроме этого в изобретении Галихина оборудован слив и канализация.
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