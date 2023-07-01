Свердловчанин создал первое в России передвижное велокафе. Фото

02 июля 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Велокафе оборудовано мини-холодильниками для продажи готовых напитков Фото: Размик Закарян © URA.RU Житель Заречного (Свердловская область) Василий Галихин создал первое в России передвижное велокафе. Подобные заведения есть на юге РФ, однако они стационарные, а у свердловчанина автономное. «На российском юге нечто подобное уже есть. Но все южные велокафе стационарные — хозяева приезжают в какой-нибудь парк или на набережную, договариваются, подключаются к электричеству, к воде и торгуют весь день на одном месте. Я взял такое велокафе за основу и сделал его мобильным», — передает слова Василия Галихина пресс-служба правительства Свердловской области. По словам свердловчанина, в велокафе есть электричество, чтобы работали мини-холодильники, а также можно было зарядить телефон. Кроме этого в изобретении Галихина оборудован слив и канализация. Фото: пресс-служба правительства Свердловской области Фото: пресс-служба правительства Свердловской области

Житель Заречного (Свердловская область) Василий Галихин создал первое в России передвижное велокафе. Подобные заведения есть на юге РФ, однако они стационарные, а у свердловчанина автономное. «На российском юге нечто подобное уже есть. Но все южные велокафе стационарные — хозяева приезжают в какой-нибудь парк или на набережную, договариваются, подключаются к электричеству, к воде и торгуют весь день на одном месте. Я взял такое велокафе за основу и сделал его мобильным», — передает слова Василия Галихина пресс-служба правительства Свердловской области. По словам свердловчанина, в велокафе есть электричество, чтобы работали мини-холодильники, а также можно было зарядить телефон. Кроме этого в изобретении Галихина оборудован слив и канализация.