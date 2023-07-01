Курганцы перессорились из-за водителя автобуса, который ругает политиков

Курганцы устроили дискуссию из-за водителя, ругающего при пассажирах политиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане пассажиры автобуса маршрута № 99 устроили спор в соцсети из-за водителя, который ругает политиков. Об этом горожане написали в комментариях в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«В автобусе на маршруте № 99 водитель кричит неприятные высказывания в адрес Ленина… и многих других. Кондуктор тоже устала от него… Прошу провести беседу с этим водителем», — написала в посте одна из пассажирок автобуса.

Мнения курганцев в комментариях разделились. Одни горожане высказали недовольство тем, что в поездке из микрорайона Черемухово в Курган устают от вольных трактовок водителем истории России. «Часто приходится пропускать его рейс, ждать другого автобуса, а на такси пенсионерам ездить не по карману», — написала в комментариях горожанка.

Комментарии курганцев в соцсети Скрин: группа «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте»

Другие горожане поддержали общительного водителя. «Доводилось много раз ездить на этом маршруте, и водитель поднимает настроение. Просто у нас много злых и недовольных жизнью курганцев, поэтому такой негатив в сторону водителя…», — заметила в комментариях жительница Кургана.

Комментарии курганцев в соцсети Скрин: группа «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте»

По словам пассажиров автобуса, водитель так работает много лет. «Весь маршрут сигналит окружающим, входящим говорит добрый день или вечер, подгоняет, чтобы в дверях не задерживались. Человек неординарный. Просто нужно научиться не обращать на это внимание», — поделилась своим мнением пользователь соцсети.

Комментарии курганцев в соцсети Скрин: группа «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте»

URA.RU направило редакционный запрос перевозчику ООО «Транспортная компания», чтобы выяснить — имеются ли жалобы пассажиров в Кургане на водителей маршрута № 99 из-за разговоров про политиков. Публикация дополнится, когда будет получен ответ.

Ранее директор транспортного управления Кургана рассказал, что горожане жаловались на графики движения автобусов № 18 и № 99. По словам главы ведомства графики движения будут скорректированы.