Доктор Мясников призвал переоценить конкурентоспособность грибов

03 июля 2023 в 02:08 Размер текста - 17 +

Доктор Мясников назвал грибы плохо усваивающимся продуктом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Плюсы грибов в том, что они низкокалорийны и богаты цинком, но в некоторых продуктах содержание полезных элементов в разы больше, поэтому поедание грибов можно считать данью традиции. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. «Надо к грибам относиться не как к пищевому продукту. Содержание калия значительно выше в той же картошке, в кожуре. Или мы берем тот же томатный или апельсиновый сок — там калия в разы больше, чем в грибах», — пояснил врач Мясников «Мосленте». Он предупредил, что грибы плохо усваиваются организмом, так как содержат хитин. Ранее коммерческий директор, главный врач ИНВИТРО-Урал Надежда Подкорытова рассказала, что грибы, собранные вблизи автомобильных дорог и промышленных предприятий, могут быть опасны. По ее словам, это обусловлено тем, что они впитывают соли тяжелых металлов, которые появляются из-за оседания в грунте углекислого газа. Вредные и опасные элементы могут содержаться на всей поверхности гриба, уточнила специалист.

Плюсы грибов в том, что они низкокалорийны и богаты цинком, но в некоторых продуктах содержание полезных элементов в разы больше, поэтому поедание грибов можно считать данью традиции. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. «Надо к грибам относиться не как к пищевому продукту. Содержание калия значительно выше в той же картошке, в кожуре. Или мы берем тот же томатный или апельсиновый сок — там калия в разы больше, чем в грибах», — пояснил врач Мясников «Мосленте». Он предупредил, что грибы плохо усваиваются организмом, так как содержат хитин. Ранее коммерческий директор, главный врач ИНВИТРО-Урал Надежда Подкорытова рассказала, что грибы, собранные вблизи автомобильных дорог и промышленных предприятий, могут быть опасны. По ее словам, это обусловлено тем, что они впитывают соли тяжелых металлов, которые появляются из-за оседания в грунте углекислого газа. Вредные и опасные элементы могут содержаться на всей поверхности гриба, уточнила специалист.