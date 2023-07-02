Доктор Мясников призвал переоценить конкурентоспособность грибов

Плюсы грибов в том, что они низкокалорийны и богаты цинком, но в некоторых продуктах содержание полезных элементов в разы больше, поэтому поедание грибов можно считать данью традиции. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
«Надо к грибам относиться не как к пищевому продукту. Содержание калия значительно выше в той же картошке, в кожуре. Или мы берем тот же томатный или апельсиновый сок — там калия в разы больше, чем в грибах», — пояснил врач Мясников «Мосленте». Он предупредил, что грибы плохо усваиваются организмом, так как содержат хитин.
Ранее коммерческий директор, главный врач ИНВИТРО-Урал Надежда Подкорытова рассказала, что грибы, собранные вблизи автомобильных дорог и промышленных предприятий, могут быть опасны. По ее словам, это обусловлено тем, что они впитывают соли тяжелых металлов, которые появляются из-за оседания в грунте углекислого газа. Вредные и опасные элементы могут содержаться на всей поверхности гриба, уточнила специалист.
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