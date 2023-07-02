02 июля 2023

Доктор Мясников призвал переоценить конкурентоспособность грибов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Алиев. Екатеринбург, гриб
Доктор Мясников назвал грибы плохо усваивающимся продуктом Фото:

Плюсы грибов в том, что они низкокалорийны и богаты цинком, но в некоторых продуктах содержание полезных элементов в разы больше, поэтому поедание грибов можно считать данью традиции. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Надо к грибам относиться не как к пищевому продукту. Содержание калия значительно выше в той же картошке, в кожуре. Или мы берем тот же томатный или апельсиновый сок — там калия в разы больше, чем в грибах», — пояснил врач Мясников «Мосленте». Он предупредил, что грибы плохо усваиваются организмом, так как содержат хитин.

Ранее коммерческий директор, главный врач ИНВИТРО-Урал Надежда Подкорытова рассказала, что грибы, собранные вблизи автомобильных дорог и промышленных предприятий, могут быть опасны. По ее словам, это обусловлено тем, что они впитывают соли тяжелых металлов, которые появляются из-за оседания в грунте углекислого газа. Вредные и опасные элементы могут содержаться на всей поверхности гриба, уточнила специалист.

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Плюсы грибов в том, что они низкокалорийны и богаты цинком, но в некоторых продуктах содержание полезных элементов в разы больше, поэтому поедание грибов можно считать данью традиции. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. «Надо к грибам относиться не как к пищевому продукту. Содержание калия значительно выше в той же картошке, в кожуре. Или мы берем тот же томатный или апельсиновый сок — там калия в разы больше, чем в грибах», — пояснил врач Мясников «Мосленте». Он предупредил, что грибы плохо усваиваются организмом, так как содержат хитин. Ранее коммерческий директор, главный врач ИНВИТРО-Урал Надежда Подкорытова рассказала, что грибы, собранные вблизи автомобильных дорог и промышленных предприятий, могут быть опасны. По ее словам, это обусловлено тем, что они впитывают соли тяжелых металлов, которые появляются из-за оседания в грунте углекислого газа. Вредные и опасные элементы могут содержаться на всей поверхности гриба, уточнила специалист.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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