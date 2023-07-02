02 июля 2023
01 июля 2023

Тюменцы останутся без бесплатного телевидения

Жителей Тюмени предупредили о временном отключении бесплатного телевидения и радиовещания
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцам временно станет недоступно бесплатное цифровое ТВ Фото:

Из-за профилактических работ жители Тюмени и ряда других муниципалитетов региона временно останутся без бесплатных телеканалов и не смогут послушать радио. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона.

«Кратковременные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания планируются в Тюменской области с 17 по 19 июля. В Тюмени профилактические работы намечены на 18 и 19 июля», — сообщили URA.RU в инфоцентре региональных властей.

18 июля в областной столице перебои с вещанием ожидаются с 08:00 до 17:00. Жители не смогут смотреть бесплатные цифровые каналы, а также слушать передачи на нескольких радиостанциях. 19 июля основные перебои намечены на период с 06:00 до 12:00, они в основном затронут радиовещание.

Кроме того, от профилактических работ временные неудобства ощутят тоболяки (17 и 19 июля). Проблемы с трансляциями будут и в селах Гагарино и Шабаново (17 июля).

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Из-за профилактических работ жители Тюмени и ряда других муниципалитетов региона временно останутся без бесплатных телеканалов и не смогут послушать радио. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона. «Кратковременные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания планируются в Тюменской области с 17 по 19 июля. В Тюмени профилактические работы намечены на 18 и 19 июля», — сообщили URA.RU в инфоцентре региональных властей. 18 июля в областной столице перебои с вещанием ожидаются с 08:00 до 17:00. Жители не смогут смотреть бесплатные цифровые каналы, а также слушать передачи на нескольких радиостанциях. 19 июля основные перебои намечены на период с 06:00 до 12:00, они в основном затронут радиовещание. Кроме того, от профилактических работ временные неудобства ощутят тоболяки (17 и 19 июля). Проблемы с трансляциями будут и в селах Гагарино и Шабаново (17 июля).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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