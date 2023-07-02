Тюменцы останутся без бесплатного телевидения

Из-за профилактических работ жители Тюмени и ряда других муниципалитетов региона временно останутся без бесплатных телеканалов и не смогут послушать радио. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона.
«Кратковременные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания планируются в Тюменской области с 17 по 19 июля. В Тюмени профилактические работы намечены на 18 и 19 июля», — сообщили URA.RU в инфоцентре региональных властей.
18 июля в областной столице перебои с вещанием ожидаются с 08:00 до 17:00. Жители не смогут смотреть бесплатные цифровые каналы, а также слушать передачи на нескольких радиостанциях. 19 июля основные перебои намечены на период с 06:00 до 12:00, они в основном затронут радиовещание.
Кроме того, от профилактических работ временные неудобства ощутят тоболяки (17 и 19 июля). Проблемы с трансляциями будут и в селах Гагарино и Шабаново (17 июля).
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